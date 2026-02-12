Busca México aranceles homogéneos en industria automotriz

Dinero
12 febrero 2026
    Busca México aranceles homogéneos en industria automotriz
    El secretario de economía dijo que en la consulta participaron más de treinta sectores de la industria. ESPECIAL.

Además se calificó como arancel disfuncional el que se impuso a productos de aluminio-acero

CDMX. La Secretaría de Economía en México informó que durante la reunión sobre T-MEC con funcionarios de Estados Unidos se expuso que los aranceles en la industria automotriz sean homogéneos para que no se conviertan en una desventaja.

De acuerdo a lo que señaló México y Estados Unidos caminan hacia la revisión del tratado comercial, al señalar que ambos países concluyeron las consultas sobre el T-MEC.

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, resaltó que la semana pasada sostuvo una reunión sobre el T-MEC en Washington con Jamieson Greer, representante Comercial de los Estados Unidos y con el Secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick.

Por otro lado, indicó que respecto a los aranceles en la industria automotriz se busca alineación.

“Es un arancel disfuncional (el de acero-aluminio), en términos económicos, y muy costoso”, indicó Ebrard Indicó que se han venido tomando decisiones a lo largo del tiempo con diferentes tipos de aranceles. ”Necesitamos que sean homogéneos respecto a las industrias automotriz, para que no se conviertan en una desventaja”.

Aseguró que la consulta sobre el tratado ya concluyó tanto en México como en Estados Unidos, y tienen claridad de que el mandato es perfeccionar el tratado.

“Ya tenemos claramente identificado cuál es el mandato que tenemos. No tenemos ningún caso que se haya planteado por parte de empresas mexicanas o sectores en México que no se ratifique el tratado, todo el mundo está en favor de que se siga adelante, se revise, se renueve y se perfeccione.

Al momento el comportamiento de la industria automotriz mexicana adquiere una relevancia estratégica. La experiencia de 2025 pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el cumplimiento de las reglas de origen, incrementar la integración regional de autopartes y reducir la vulnerabilidad ante medidas arancelarias.

Y la estabilidad del marco comercial regional será determinante para recuperar la confianza de los inversionistas y garantizar la competitividad de uno de los sectores más relevantes de la economía mexicana.

