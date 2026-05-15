Exigen gasolineros subir estímulo a IEPS para mantener precio de 27 pesos al diésel

El sector gasolinero demandó al Gobierno federal ampliar al máximo el estímulo fiscal que aplica a gasolinas y diésel, y que las empresas de vales cumplan con los descuentos acordados para alcanzar la meta de reducir a 27 pesos el litro de diésel. En conferencia, Enrique Félix Robelo, presidente de la Onexpo Nacional, recordó que el Gobierno aplicó un estímulo fiscal al IEPS del 100 por ciento durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“El Gobierno federal ha empleado los estímulos fiscales (durante el actual conflicto en Medio Oriente), pero todavía puede utilizarse este mecanismo de manera más amplia; todavía hay margen para aumentar este estímulo”, expresó. De igual manera, expuso que las empresas de vales no están aplicando los descuentos a los que se comprometieron en el marco del acuerdo voluntario en diésel. A finales de abril, las empresas de vales se comprometieron a ofrecer descuentos a los gasolineros por comisiones. Por esta razón, aseguró, se volverá a plantear el tema, pues el descuento real que están aplicando no es el acordado con la autoridad.

Robelo confió en que las estaciones que cumplen con el acuerdo de mantener el precio del diésel en 27 pesos rondan el 45 por ciento. “El pasado lunes, el procurador informó que alrededor del 32 por ciento cumple con el acuerdo, pero ya lleva un avance del 45 por ciento esta semana y que sea mayor la próxima semana”, dijo.

Por otra parte, comentó que las empresas importadoras de gasolina y diésel podrían estar ajustando los volúmenes que introducen a México debido a los altos precios internacionales de los combustibles. “Cuando el producto (diésel o gasolina) se importa, el IEPS aplica directamente a la empresa que importa y que produce. El estímulo que implementa el Gobierno no aplica a estas empresas, por lo que deben pagarlo todo. Entonces, algunos importadores pueden estar ajustando sus volúmenes y podríamos tener una presión en el suministro por parte de Pemex (Petróleos Mexicanos)”, concluyó el representante empresarial.

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