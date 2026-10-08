Cae 75% en México importación de azúcar

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    Cae 75% en México importación de azúcar
    El arancel al azúcar responde a una crisis en la industria azucarera, con pérdidas de hasta 14 mil millones de pesos entre 2024 y 2025. ESPECIAL.

Esto ocurre debido al arancel impuesto a naciones sin tratado comercial y los bajos precios del producto nacional

MONTERREY.-En el ciclo comercial de octubre del 2025 a septiembre del 2026, México importó 44 mil toneladas de azúcar, una caída del 75.1% anual, estimó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Ante el gravamen de hasta el 210% -vigente desde noviembre pasado-, así como los bajos precios del producto nacional, la importación de azúcar se mantendría a la baja en el ciclo 2026-2027, con un desplome adicional del 31.8%, de acuerdo con el USDA.

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Así, previó la dependencia estadounidense, las importaciones de México serían de 30 mil toneladas en el ciclo entrante, con lo que el País regresaría a niveles similares de adquisición de azúcar extranjera a los que tenía antes de la crisis productiva nacional por sequía registrada en los ciclos 2022-2023 y 2023-2024.

Claudia Hernández, analista de la Oficina del USDA en la CDMX, anticipó que la actual depreciación del endulzante por sobreoferta daría tregua en el ciclo entrante, ya que también bajarían las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa, además de que el 28 de septiembre pasado entró en vigor un freno aduanero al contrabando técnico.

Sin embargo, refirió la especialista, el balance entre oferta y demanda azucarera seguirá siendo delicado porque la producción va en aumento y el consumo interno será menor, a consecuencia del alza al IEPS, los hábitos de consumo hacia la alimentación sana y las etiquetas federales obligatorias de “exceso de azúcares”.

Agregó que los inventarios de azúcar del País serán de un millón 32 mil toneladas al cierre del ciclo 2026-2027, cifra que todavía estaría un 10.1% por encima de lo recomendado, es decir, lo equivalente a dos meses y medio de consumo total; en el ciclo saliente fueron superiores por 38.3%.

“La mayor producción continúa desincentivando las importaciones de azúcar (...). Se espera que los precios se recuperen para el final del año comercial en septiembre del 2026, dependiendo del ritmo de exportación. La industria tiene el incentivo de mantener los niveles de inventario lo más cerca posible del nivel óptimo”, apuntó Hernández.

A fin de evitar que continúe el ingreso masivo de azúcar que es declarado como mezcla alimenticia para pagar menos aranceles, la autoridad federal pedirá que, previo a la importación, ambos productos sean sometidos a pruebas de laboratorio a cargo de especialistas certificados y se valide la composición de la mercancía.

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