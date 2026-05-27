Cae crudo WTI debajo de los 89 dólares ante posible acuerdo con Irán

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    Cae crudo WTI debajo de los 89 dólares ante posible acuerdo con Irán
    Las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques en el sur de Irán esta semana, en una acción que el Pentágono calificó de defensiva. Teherán prometió tomar represalias por los ataques. ESPECIAL.

Esto sucede en un momento en que Irán y Estados Unidos se encuentran en una situación delicada, entre un acuerdo y una nueva escalada militar

NUEVA YORK.-Los precios del petróleo crudo estadounidense cayeron cerca de un 6% este miércoles tras un informe que indicaba que Irán restablecería el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz como parte de un acuerdo marco con Estados Unidos.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) se desplomaban un 5.7% hasta los 88.53 dólares por barril a las 8:33 a. m. (hora del este).

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El precio del petróleo Brent, de referencia internacional, caía cerca de un 4.7% a 94.91 dólares, según datos de CNBC.

Teherán se ha comprometido a restablecer el tráfico comercial a través de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes tras la firma de un acuerdo con Estados Unidos, según un informe de Reuters que cita a la televisión estatal iraní.

Sin embargo, Irán gestionará el tráfico marítimo a través de Ormuz en cooperación con Omán, según informó la televisión estatal.

Las fuerzas militares estadounidenses se retirarían de las proximidades de Irán y levantarían el bloqueo naval, según los informes.

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