Cae crudo WTI debajo de los 89 dólares ante posible acuerdo con Irán

NUEVA YORK.-Los precios del petróleo crudo estadounidense cayeron cerca de un 6% este miércoles tras un informe que indicaba que Irán restablecería el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz como parte de un acuerdo marco con Estados Unidos.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) se desplomaban un 5.7% hasta los 88.53 dólares por barril a las 8:33 a. m. (hora del este).

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El precio del petróleo Brent, de referencia internacional, caía cerca de un 4.7% a 94.91 dólares, según datos de CNBC.

Teherán se ha comprometido a restablecer el tráfico comercial a través de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes tras la firma de un acuerdo con Estados Unidos, según un informe de Reuters que cita a la televisión estatal iraní.

Sin embargo, Irán gestionará el tráfico marítimo a través de Ormuz en cooperación con Omán, según informó la televisión estatal.

Las fuerzas militares estadounidenses se retirarían de las proximidades de Irán y levantarían el bloqueo naval, según los informes.