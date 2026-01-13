Cae el índice S&amp;P 500 por propuestas de Donald Trump de limitar tasas de interés

El S&P 500 cayó este martes debido a que los inversionistas vendieron acciones de JPMorgan a pesar de unas cifras mejores de lo esperado y lidiaron con la volatilidad derivada de la avalancha de propuestas del Presidente Donald Trump lanzadas en los últimos días, de acuerdo con CNBC.

El índice general cayó un 0.19% y cerró en 6 mil 963.74 puntos, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones perdió 398.21 puntos (un 0.8%) y cerró en 49 mil 191.99. El Nasdaq Composite cayó un 0.1% a 23 mil 709.87 unidades.

JPMorgan cayó un 4.2%, incluso después de que los resultados del cuarto trimestre de la compañía superaran las expectativas. Si bien los ingresos de la compañía y los de negociación de acciones aumentaron en el trimestre, las comisiones de banca de inversión disminuyeron y no cumplieron con las expectativas.

El director financiero de la compañía, Jeremy Barnum, también indicó que el sector bancario podría oponerse a la propuesta de Trump de imponer un límite del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito durante un año, anunciada el viernes por la noche.

Goldman Sachs siguió los pasos de JPMorgan, con caídas superiores al 1%. Otras acciones financieras, como Mastercard y Visa, perdieron un 3.8% y un 4.5%, respectivamente, lo que las situó entre las de peor rendimiento del día. El State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) y el Invesco KBW Bank ETF (KBWB) también se vieron sometidos a presión.