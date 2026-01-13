Ante cifra de inflación en Estados Unidos, el oro y la plata alcanzan récords

Debido a que los datos de inflación de Estados Unidos consolidaron las apuestas a que la Reserva Federal recortará las ‍tasas este año, el martes el oro y la plata tocaron un máximo histórico

El oro al contado subió un ⁠0.4%, hasta los 4 mil 609.69 dólares por onza, tras tocar un techo histórico de 4,634.33 dólares más temprano el martes.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero sumaron un 0.1%, para colocarse en los 4 mil 617.90 dólares.

David Meger, director de negociación de metales de High Ridge Futures, indicó que el tono ligeramente positivo en los mercados se se debió a los datos ⁠favorables del IPC, que presagian una mayor probabilidad de recortes de tasas por parte de la Fed en el futuro.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente subió un 0.2% intermensual y un 2.6% interanual en diciembre, menos que las expectativas de los analistas.

Cabe destacar que el presidente Donald Trump reiteró su presión para recortar las tasas de forma significativa tras los datos.

La preocupación por la independencia de la Fed aumentó después de que la administración Trump abrió una investigación penal contra el presidente del banco central, Jerome Powell, lo que generó críticas de exjefes de la Fed y ⁠banqueros centrales mundiales.

Con información de el Economista