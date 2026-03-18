Cae precio del oro ante perspectivas de tasas altas de la Fed

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Dinero
/ 18 marzo 2026
    Cae precio del oro ante perspectivas de tasas altas de la Fed
    La incertidumbre sobre la trayectoria de la política monetaria a medio plazo sigue siendo elevada, especialmente con el resurgimiento de los riesgos inflacionarios vinculados a la energía.

La caída se debe al repunte de los precios del ⁠petróleo ante la guerra en Irán que avivaban el temor a la ⁠inflación

El oro cayó hasta mínimos de un mes, mientras los mercados adoptan una postura más cautelosa ante la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y el discurso de su presidente, Jerome Powell, que irá acompañado de nuevas proyecciones económicas, manifestó Thadeu Dos Santos, del director Regional de Infinox.

El oro al contado bajó hasta 4 mil 874.19 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 6 de febrero a primera hora de la sesión, y los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en abril perdían un 2.6%, a 4 mil 878.2 dólares.

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De acuerdo a lo que explicó, algunos indicadores de crecimiento y del mercado laboral muestran una desaceleración, mientras que la inflación sigue siendo un factor restrictivo y puede no reflejar todavía plenamente el reciente repunte de los precios del petróleo.

Un mensaje menos ‘dovish’ por parte de la Fed podría sostener las rentabilidades de los bonos del Tesoro y el dólar, presionando a los activos sin rendimiento como el oro. Por el contrario, un tono más acomodaticio podría ayudar a estabilizar el sentimiento y favorecer un repunte del metal.

En paralelo, las divisas latinoamericanas, como el real brasileño y el peso mexicano, siguen siendo sensibles a las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y al apetito global por el riesgo.

“Un tono más flexible de la Fed puede respaldar a las monedas emergentes de mayor rendimiento en un entorno estable, mientras que unas tasas elevadas en EU y una mayor volatilidad global pueden generar presiones adversas”, señaló

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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