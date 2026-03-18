Cae precio del oro ante perspectivas de tasas altas de la Fed

El oro cayó hasta mínimos de un mes, mientras los mercados adoptan una postura más cautelosa ante la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y el discurso de su presidente, Jerome Powell, que irá acompañado de nuevas proyecciones económicas, manifestó Thadeu Dos Santos, del director Regional de Infinox.

El oro al contado bajó hasta 4 mil 874.19 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 6 de febrero a primera hora de la sesión, y los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en abril perdían un 2.6%, a 4 mil 878.2 dólares.

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De acuerdo a lo que explicó, algunos indicadores de crecimiento y del mercado laboral muestran una desaceleración, mientras que la inflación sigue siendo un factor restrictivo y puede no reflejar todavía plenamente el reciente repunte de los precios del petróleo.

Un mensaje menos ‘dovish’ por parte de la Fed podría sostener las rentabilidades de los bonos del Tesoro y el dólar, presionando a los activos sin rendimiento como el oro. Por el contrario, un tono más acomodaticio podría ayudar a estabilizar el sentimiento y favorecer un repunte del metal.

En paralelo, las divisas latinoamericanas, como el real brasileño y el peso mexicano, siguen siendo sensibles a las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y al apetito global por el riesgo.

“Un tono más flexible de la Fed puede respaldar a las monedas emergentes de mayor rendimiento en un entorno estable, mientras que unas tasas elevadas en EU y una mayor volatilidad global pueden generar presiones adversas”, señaló