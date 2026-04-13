Caen ventas menudeo 18.6% de vehículos pesados en México, tercera caída del año

La producción total de vehículos pesados en marzo de 2025 fue de 13 mil 512 unidades; en el mismo periodo de 2026 fue de 12 mil 617 unidades. La diferencia acumulada (enero-marzo) pasó de 41 mil 316 unidades producidas en el periodo citado de 2025 a 28 mil 765 de 2026, representando una variación de -30.38%.

En México, las ventas al menudeo, producción y exportaciones de vehículos pesados cayeron 18.6, 6.6 y 5.9% en marzo de 2026, respectivamente, en comparación con el mismo mes de 2025, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que por segunda ocasión registró tasas negativas para los tres rubros.

Las ventas mensuales por menudeo de vehículos pesados en marzo de 2025 fueron de 3 mil 562 unidades, y, comparándose con el mismo mes de 2026 cayeron a 2 mil 901 unidades. Al por mayor, pasaron de 2 mil 796 a 2 mil 984 autobuses en 2026 del periodo citado.

La ventas acumuladas al menudeo en el primer trimestre del 2026 fueron 7 mil 277 unidades, bajando 34.98% con respecto al mismo periodo de 2025; las ventas al mayoreo en el periodo citado de 2026 fueron 6 mil 496 unidades, cayendo 18.08%.

Las exportaciones cayeron de 11 mil 288 en marzo de 2025 a 10 mil 625 mil 849 unidades vendidas en el comercio exterior de marzo de 2026. La caída de exportaciones en enero representó una tasa de 5.87%, representando el tercer mes con tasas negativas en este rubro.

En términos trimestrales, en el primer trimestre de 2026 las exportaciones de vehículos pesados alcanzaron las 23 mil 550 unidades vendidas en la economía internacional, representando una caída de 30.34% con respecto al mismo periodo del 2025.

El 92% de los vehículos pesados que se exportaron tuvieron como destino a Estados Unidos y el resto (8%) se concentraron en Canadá, Colombia y “resto de países”, reportó el RAIAVP de febrero de 2026.