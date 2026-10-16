Canacar demanda revisar la modificación del estímulo fiscal en casetas

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) llamó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados y al Senado para revisar las condiciones de acceso al estímulo fiscal por el pago de pesos y atender las alternativas presentadas por el sector.

El presidente nacional de Canacar, Augusto Ramos Melo, señaló que la institución reafirma su propósito de mantener en movimiento las mercancías y contribuir al desarrollo de México, sin embargo, añadió que no puede permanecer al margen de decisiones que comprometan la viabilidad de las empresas transportistas, sus inversiones y las fuentes de empleo que generan.

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Resaltó que la Canacar ha sostenido reuniones con representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, participando en mesas de trabajo y presentando argumentos, reconoció la disposición de las autoridades, pero los encuentros sostenidos aún no han producido la respuesta que necesitan los transportistas.

Entre las propuestas están el mantener el umbral de ingresos de 300 millones de pesos para acceder al estímulo fiscal del acreditamiento de casetas de peaje; así como que el límite de 250 millones de pesos opera de manera proporcional y que permite aplicar el acreditamiento hasta ese monto, sin extenderlo a los ingresos excedentes.

“Hemos acudido a mesas de trabajo, hemos presentado argumentos, hemos propuesto alternativas. Lo que pedimos es que nuestras razones se traduzcan en decisiones”, dijo.

Finalmente indicó que está discusión no debe limitarse a una cifra o un artículo de la Ley de Ingresos, toda vez que las decisiones fiscales inciden en la capacidad de las empresas para invertir, cumplir sus compromisos y sostener el traslado de mercancías, en un entorno donde se enfrenta el sector a la inseguridad.