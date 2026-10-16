Canacar demanda revisar la modificación del estímulo fiscal en casetas

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Canacar demanda revisar la modificación del estímulo fiscal en casetas
    Se resaltó que no están pidiendo privilegios, ni pretenden dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales ESPECIAL.

El objetivo es equilibrar la política fiscal con la continuidad operativa, la competitividad y la estabilidad de las empresas

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) llamó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados y al Senado para revisar las condiciones de acceso al estímulo fiscal por el pago de pesos y atender las alternativas presentadas por el sector.

El presidente nacional de Canacar, Augusto Ramos Melo, señaló que la institución reafirma su propósito de mantener en movimiento las mercancías y contribuir al desarrollo de México, sin embargo, añadió que no puede permanecer al margen de decisiones que comprometan la viabilidad de las empresas transportistas, sus inversiones y las fuentes de empleo que generan.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania se queda sin interceptores de misiles Patriot estadounidenses mientras Rusia bombardea ciudades

Resaltó que la Canacar ha sostenido reuniones con representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, participando en mesas de trabajo y presentando argumentos, reconoció la disposición de las autoridades, pero los encuentros sostenidos aún no han producido la respuesta que necesitan los transportistas.

Entre las propuestas están el mantener el umbral de ingresos de 300 millones de pesos para acceder al estímulo fiscal del acreditamiento de casetas de peaje; así como que el límite de 250 millones de pesos opera de manera proporcional y que permite aplicar el acreditamiento hasta ese monto, sin extenderlo a los ingresos excedentes.

“Hemos acudido a mesas de trabajo, hemos presentado argumentos, hemos propuesto alternativas. Lo que pedimos es que nuestras razones se traduzcan en decisiones”, dijo.

Finalmente indicó que está discusión no debe limitarse a una cifra o un artículo de la Ley de Ingresos, toda vez que las decisiones fiscales inciden en la capacidad de las empresas para invertir, cumplir sus compromisos y sostener el traslado de mercancías, en un entorno donde se enfrenta el sector a la inseguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte
Economía

Localizaciones


México

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Inmediatamente

Inmediatamente
true

POLITICÓN: Rodeo Saltillo pone a Manolo Jiménez en los reflectores nacionales

true

AHMSA: Critican que Gobierno federal se dejó engañar por CIESA
Así lució la espectacular entrada de la nueva Expo Coahuila durante la noche inaugural del Rodeo Saltillo 2026, un recinto que promete ser el epicentro de la fiesta vaquera y que hoy viernes 16 de octubre continúa con su cartelera de actividades.

Rodeo Saltillo 2026: Arranca con gran ambiente la fiesta ‘cowboy’; hoy continúa con Julión Álvarez
El retiro del vehículo se realizó hacia una zona de circulación permitida, de acuerdo con las autoridades.

Saltillo: Evacuan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de zona centro
A poco más de cuatro meses de su realización, más de mil 800 atletas ya han asegurado su participación. FOTOS: SANDRA GÓMEZ

Ponen en marcha el cronómetro para el Maratón Lala 2027

Pam Bondi, Lori Chavez-DeRemer y Kristi Noem estuvieron en una reunión de gabinete con el presidente Trump en enero. Todas habían dejado el gobierno para mayo.

Trump despide poco a poco a las mujeres de su gabinete
Ucrania también utiliza la red de satélites estadounidense para guiar los ataques con drones de largo alcance en Rusia.

Se está restableciendo el acceso de Ucrania al sistema Starshield, pero no fue Trump quien ordenó su restricción