Parques Industriales es una regla de inversión que funciona en Coahuila

Recientemente la presidenta anunció para esos 20 proyectos una inversión de 763 millones de dólares, con una capacidad para albergar 175 empresas y generar más de 32 mil empleos.

Luego de que la Región Centro de Coahuila fuera incluida entre los 20 parques industriales que anunció la presidenta, Claudia Sheinbaum, el ex presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Jaime Guerra Pérez señaló que es lo mejor que se puede hacer por esa región porque hay un regla que funciona, hay parques con naves y llegan las empresas.

Guerra Pérez señaló que la Región Centro tiene una dependencia con AHMSA y fue una lástima lo que pasó con la última subasta, sin embargo, añadió que tienen que seguir llegando las inversiones.

Asimismo recordó que en la administración del ex gobernador, Miguel Angel Riquelme Solías se empujó mucho el tema de los parques industriales para la Región Centro, por lo que deben tener como siete parques nuevos, por lo que ésta es una de las mejores inversiones que se puede hacer por una región.

“Esa es una regla que funciona, si tienes un parque y tienes naves industriales en el parque van a llegar las empresas, una empresa no llega a ver una tierra a ver si le construyen una nave, quiere llegar a una nave que ya este construida o que esté muy avanzada, entonces creo que es la manea de ayudar a la Región Centro, la Carbonífera, haciéndo desarrollos de parques industriales es lo que mejor que pueden hacer”, aseguró.

Cabe destacar que también recientemente, el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares Martínez comentó que no fue una sorpresa, los polos de desarrollo del bienestar son parques industriales que contarán con incentivos especiales por parte de la Federación y que se agregará a los incentivos que se da como estado.

Agregó que han venido trabajando con ellos desde hace meses y tenían dos ubicaciones como son la Región Centro y Norte, pero la noticia es un aliciente para que sea en el corto plazo. Añadió proyectos que van en inversión pública privada, aunque se dan en predios que son del estado y donde desarrolladores industriales aportarán su experiencia.

“La preocupación o el gran reto es que puedan darse de una manera rápida para que se puedan generar las inversiones que se esperan”, aseguró Guerra.

Finalmente la inversión dependerá del tamaño de la tierra con la que se cuenta, en el caso de Coahuila, el predio de la Región Centro cuenta con casi 800 hectáreas que se tendrá que ir por fases porque es muy grande para detonarlo de una sola manera y el de la Región Carbonífera es más reducido.