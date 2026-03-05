Canacintra invita a participar en la 12° Expo Salud &amp; Bienestar

Canacintra Coahuila Sureste invitó a participar en la 12° edición de la Expo Salud y Bienestar que se estará realizando este 22 de marzo en las instalaciones del Centro de Convenciones de del organismo empresarial de Coahuila Sureste.

El presidente de la Cámara, Arturo Reveles Márquez, acompañado por representantes de diferentes instituciones, dio a conocer que este año esperan una participación de 2,500 personas en todos los eventos (entre ellos 1,300 serán corredores y ciclistas).

Asimismo el 18 y 19 de marzo se realizarán encuentros de negocios en línea, serán ocho las empresas compradoras y la expectativa es llegar a los 400 encuentros.

Agregó que se contará con 85 stands de difrentes giros, entre ellos de profesionales de la salud, deintistas, veterinarios, medicina alternativa, snacks, productos órganicos y nacionales, entre otros.

Ese domingo los eventos arrancarán a las 8 am con la Carrera Transfórmate (Corre, Trota, Camina o Rueda), la inauguración será a las 10am y se entregará la Presea al Bienestar Empresarial.

Se informó que al mediodía será el Show Infantil K-POP Demon Hunters, a las 14:00 horas será la firma de autógrafos con los Saraperos, a las 15:00 horas el show infantil de Branfort y a las 16:30 el Concurso de Dibujo El Jersey de la Copa, entre otras.

Asimismo entre las actividades permanentes estará el intercambio de PET por suculentas, servicios de salud con atención gratuitas, campañas de vacunación, áreas de comida infantil y exposición, además de contar con la caravana de la salud.

También se contará con la Semana de la Salud y Seguridad Empresarial del 24 al 27 de marzo en horario de 9 a 12 del día, con algunas capacitaciones. Entre los temas que se abordarán están inteligencia emocional para mandos medios en ambientes de presión, previsión y rendimiento físico en entornos industriales, entre otras.

Finalmente se informó que los eventos son gratuitos, salvo la Carrera, que incluye costo de 350 pesos y una rifa de un viaje a la playa para dos personas para quienes participen en la carrera, entre otras cosas.