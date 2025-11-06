Canaco Saltillo entrega reconocimientos a los más destacados comerciantes de la región

La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) realizó el miércoles por la noche la ceremonia de entrega de reconocimiento a los comerciantes que fueron homenajeados en el marco de la LXI Quincena de Comercio.

El presidente de este organismo comercial, Juan Antonio Aguirre Valdez, indicó que la Canaco Saltillo tiene una historia de 139 años, que ha generado una cultura en la que han sido hermanados, han construido puentes comunes de identidad y solidaridad, por ello, cada año realizan este reconocimiento a los comerciantes y/o prestadores de servicio que se han destacado por la labor relevante que prestan en la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: el SAT te premia con hasta $250 mil pesos por usar tu tarjeta

Este año el reconocimiento al Comerciante Distinguido fue para Mario Aguirre Hernández, la Presea a la Perseverancia para Alejandro Villarreal Maury y la Medalla de Honor Canaco para Tomás Gutiérrez Morales.

Al momento de recibir su reconocimiento, Aguirre Hernández indicó que son 48 años de servicio los que lleva en está bonita labor que es el comercio, recordado que inició desde abajo y con el apoyo de Dios y su familia, ha salido adelante en las diferentes etapas que se han presentado, algunas de ellas duras como lo fue la pandemia, pero nunca abandonó sus negocios y al contrario le hicieron frente y exhortó a todos a seguir trabajando por está tierra.

Por su parte, Villarreal Maury hizo un agradecimiento a su familia y amigos, asimismo dijo sentirse muy feliz y orgulloso de la familia que tiene, asimismo indicó que Saltillo está creciendo y hay que pensar en el futuro de un Saltillo mejor, en una zona conurbada que lleva a un futuro grande y próspero, igualmente indicó que se tiene un estado seguro y pidió que se trabajara por un Coahuila más sólido y más fuerte y que no lo alcancen los problemas de inseguridad, asimismo se comprometió a poner su mejor esfuerzo para que esto se lleva a cabo.

Mientras que Gutiérrez Morales indicó que le tocó caminar desde muy joven en el andar del comercio.

Destacó que cuando se comienza con ilusiones, aunque con muy poco respaldo económico, se llega a cumplir alguna de las metas y una de ellas, fue haber logrado la instalación del Centro de Abastos José María Jiménez, como es el mercado de abastos y fue su primer secretario; aunque dijo que es difícil la vida de un comerciante.

También agregó que no la cambiaría por ningún otro oficio porque permite primero que nada esté en contacto con mucha gente y después poder ayudar a mucha gente.

Durante el evento, también se aprovechó para entregar un reconocimiento a César Valdés Ramos, quien durante 31 años fue director de este organismo comercial, en su mensaje habló que entre las cosas que inciden en los comercios son que haya gente don dinero en la cartera, para ello se necesitan empleos bien remunerados, así como un marco legal, claro sencillo y funcional para operar y abrir negocios, así como una ciudad con suficiente infraestructura, esto último depende de la función pública.

Finalmente en este evento, el sector comercio y de servicios estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez y el presidente municipal de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, entre otros.