Canasta alimentaria tuvo un aumento anual de 4.4% en el ámbito urbano, por arriba del INPC: Inegi

Dinero
/ 12 enero 2026
    Canasta alimentaria tuvo un aumento anual de 4.4% en el ámbito urbano, por arriba del INPC: Inegi
    La línea de pobreza extrema (canasta alimentaria) y la línea de pobreza por ingresos (canasta alimentaria y no alimentaria) superaron el INPC en 2025 para el ámbito urbano. VANGUARDIA

Los productos que más aumentaron fueron el bistec de res, la leche de vaca y los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que los precios de la canasta alimentaria presentaron un crecimiento de 4.4 por ciento para el ámbito urbano, representando una disminución de 0.5 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2024 pero superando la inflación general anual de 2025 —que fue de 3.7 por ciento a nivel anual.

La canasta alimentaria y no alimentaria (transporte público, cuidados personales, educación) superaron el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 0.7 y 0.1 puntos porcentuales, respectivamente, con base a las “Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos” (LPEI).

La LPEI para el ámbito urbano fue de 2 mil 467.15 pesos para diciembre de 2025. La “Línea de pobreza por ingresos” (LPI) para el mismo ámbito fue de 4 mil 818.14 pesos para 2025.

A nivel anual, el precio del bistec de res creció un 17.6 por ciento y la leche pasteurizada de vaca aumentó un 9.4 por ciento, siendo las mercancías que presentaron mayor cambio porcentual en valores monetarios.

ÁMBITO RURAL

La LPEI rural de 2025 fue de 3.0 por ciento y la LP por ingresos (LPI) se estableció en 3.5 por ciento, ambas por debajo del INPC de 2025 (o inflación general).

El rubro “Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar” (correspondientes a desayuno, comida y cena) fue el que mayor incidencia porcentual tuvo sobre la LPEI y en la LPI, registrando una tasa de 51.5 por ciento.

Sin embargo, el cambio porcentual anual en el precio del bistec de res y de la molida de res fueron los más representativos al subir 17.6 y 16.5 por ciento, respectivamente.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

