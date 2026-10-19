Canceló Gobierno mil permisos de importación de acero: Marcelo Ebrard

CDMX.-El Gobierno federal canceló el año pasado mil permisos de importación de acero a empresas que realizaban triangulación de mercancía de origen asiático a través de transbordo ilegal (transshipment), aseguró Marcelo Ebrard, Secretario de Economía.

El funcionario aseguró en conferencia de prensa que ante la acusación que realizó Estados Unidos de que México servía como plataforma de importación ilegal de acero chino, el Gobierno federal mejoró el sistema de trazabilidad y se puede detectar desde donde se importa exactamente.

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“Hemos hecho verificaciones que nunca se habían hecho antes, ni Estados Unidos las hace. Nosotros (la Secretaría de Economía) mandamos un equipo a verificar molinos o plantas que presentaban un certificado en el que decía de donde importaban acero. Pues fuimos a verificarlas en Asia y retiramos más de mil.

“¿Por qué? Pues porque no existen. Porque se asumía que como nunca íbamos a ir a verificar, pues entonces podrían ponernos cualquier planta, es decir, una dirección con una empresa. Entonces, se retiraron esos permisos del listado de molinos autorizados. Retiramos todos los que vimos que no son reales, que no son veraces. Y entonces México ha tomado más acciones en cuanto a trazabilidad que en ningún otro país”, afirmó Ebrard.

Actualmente, añadió, no identificamos transshipment (transbordo) en nuestras exportaciones de acero, enfatizó el funcionario.

“Ese argumento que en algún momento se esgrimió carece de fundamento para sustentar el arancel. Ya lo demostramos”, abundó tras presentar las metodologías en materia de contenido nacional de los sectores de hidrocarburos, eléctricos y biocombustibles.

Sobre el tema, Ebrard consideró que México planteó a Estados Unidos todos los fundamentos técnicos de por qué se está pidiendo revisar el tema de aranceles que impuso al acero y otros trenes en el marco de la revisión del T-MEC.

“Hemos expuesto que Estados Unidos tiene con México superávit en materia de acero. De los pocos países, casi con todos tienen déficit, con nosotros tienen superávit, o sea, nosotros importamos más acero del que exportamos. Entonces encontramos injustificado e injusto que se haya impuesto ese arancel, eso lo hemos dicho.

“También hemos hecho una descripción del proceso de fabricación en México y presentado evidencias de todo tipo sobre por qué es importante reducir ese arancel. Y bueno, ya están en manos de las autoridades de Estados Unidos”, dijo.

En el caso automotriz, manifestó que hay una falta de alineación de aranceles entre los que concedió Estados Unidos a unos países y los que aplicó a Canadá y México.

“El sistema de descuento que se implementó ha sido muy bueno, pero queremos que se ajusten para que tengamos condiciones más favorables para México en nuestra competencia con otros países.

“En resumen, todo eso se ha venido presentando esperaríamos que antes de que termine el año tengamos una buena respuesta”, agregó.

México tiene la mejor posición entre todos los países, por ejemplo, de las economías que integran el G20, México es el que paga un arancel más bajo en sus declaraciones a Estados Unidos, cómo resultado del acuerdo comercial que se tiene.

“¿Qué es lo que queremos lograr entonces? Que se reduzca la Sección 232, y depende del avance que tengamos en las pláticas con Estados Unidos.

“Ya les dimos todos los elementos técnicos. Habrá que ver qué decisión toman en las próximas semanas. Es difícil decirte qué día lo van a hacer, pero hay que partir de la base de que México está en la mejor posición relativa.

“Nadie exporta más pagando menos. Nosotros pagamos un promedio de arancel efectivo de 3 por ciento. China anda en 22 y así sucesivamente. No hay ningún país de los exportadores principales que tenga una mejor condición. Entonces queremos mantener esa posición.

México es el principal cliente de Estados Unidos, pues importa más que China, Japón y Alemania juntos, que son más de 340 mil millones de dólares, agregó.

Evidentemente la integración expresada en esas cifras dice por qué México tiene esa posición relativa mucho mejor que otros países, aseguró.