Casi un año de récords en 2026: venta de carros en México supera el millón 200 mil unidades

Las ventas de carros ligeros en México aumentaron un 3.1% a tasa anual, alcanzando una cifra de 137 mil 438 unidades vendidas en octubre de 2026. Las ventas acumuladas (de enero a octubre de 2026) fueron de 1 millón 287 mil 268 unidades, lo que representó el octubre con más ventas desde 2016 y el décimo mes de este año con un récord más de ventas.

Con base al Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), las ventas de octubre aumentaron 4 mil 178 unidades en términos anuales, pasando de 133 mil 260 a 137 mil 438 unidades en comparación de octubre de 2025 y 2026.