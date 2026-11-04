Casi un año de récords en 2026: venta de carros en México supera el millón 200 mil unidades

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    Casi un año de récords en 2026: venta de carros en México supera el millón 200 mil unidades
    El Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) es un producto mensual de Inegi. VANGUARDIA

Las ventas de carros acumuladas de octubre fueron las más altas en los últimos 10 años; se suma otro mes de récords desde febrero

Las ventas de carros ligeros en México aumentaron un 3.1% a tasa anual, alcanzando una cifra de 137 mil 438 unidades vendidas en octubre de 2026. Las ventas acumuladas (de enero a octubre de 2026) fueron de 1 millón 287 mil 268 unidades, lo que representó el octubre con más ventas desde 2016 y el décimo mes de este año con un récord más de ventas.

Con base al Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), las ventas de octubre aumentaron 4 mil 178 unidades en términos anuales, pasando de 133 mil 260 a 137 mil 438 unidades en comparación de octubre de 2025 y 2026.

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Por otro lado, las ventas acumuladas de enero a octubre de 2026 aumentaron 4.8%, a una cifra de 59 mil 160 unidades, pasando de 1 millón 228 mil 108 a 1 millón 287 mil 268 unidades en 2026. En el décimo mes de 2026 se vuelve a mantener la racha de récords de ventas acumuladas en 2026, documentó VANGUARDIA.

$!Aquí se observa el récord de las ventas acumuladas en 2026.
Aquí se observa el récord de las ventas acumuladas en 2026. INEGI

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las ventas totales de vehículos ligeros de enero a octubre de 2026 fueron las más altas de los últimos díez años. Desde febrero se ha observado que las ventas acumuladas mes con mes han superado las mismas ventas de automóviles en México de los últimos 10 años, con base al RAIAVL.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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