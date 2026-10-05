Racha de récords en ventas de carros en México: crece mercado de autos al 8% anual en septiembre

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    Racha de récords en ventas de carros en México: crece mercado de autos al 8% anual en septiembre
    Las ventas acumuladas de los 10 meses transcurridos del año 2026 han superado las de los últimos 10 años mes con mes. VANGUARDIA

Con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi, también se observó un aumento acumulado del 5%

Las ventas de carros en el mercado mexicano crecieron al 8% a tasa anual en septiembre de 2026, con una cifra de ventas de 129 mil 288 unidades y con un incremento de 9 mil 522 vehículos ligeros con respecto a septiembre del año pasado. Además, las ventas de automóviles de este mes fueron las más altas registradas en comparación al mismo mes de los últimos 10 años.

Con base al Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se observó que en el periodo enero-septiembre de 2026 las ventas acumuladas crecieron 5% con respecto al mismo periodo del año 2025.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-se-mantiene-racha-en-records-de-ventas-de-vehiculos-ligeros-en-agosto-NB23220049

Las ventas pasaron de 1 millón 089 mil 151 a 1 millón 144 mil 002 unidades vehiculares vendidas en el mercado mexicano de manera agregada desde enero a septiembre.

$!Las ventas acumuladas quiere decir la suma las ventas mes con mes hasta el mes de referencia.
Las ventas acumuladas quiere decir la suma las ventas mes con mes hasta el mes de referencia. INEGI

DIEZ MESES CONSECUTIVOS ROMPIENDO RÉCORDS DE VENTAS

Las ventas acumuladas a septiembre de 2026 fueron las más altas en los últimos 10 años, ya que en 2016 las ventas de enero-septiembre fueron las segundas más altas por una cifra de 1 millón 122 mil 142 unidades vendidas. En el mismo sentido, el RAIAVL ha mostrado que desde febrero de 2026 a la fecha, se han roto mes con mes las ventas acumuladas de los últimos 10 años.

https://vanguardia.com.mx/dinero/vuelven-a-romper-record-ventas-de-automoviles-de-julio-en-mexico-nissan-y-gm-lideran-mercado-IE22620239

Apenas en agosto las ventas enero-agosto habían sido de 1 millón 014 mil 832 unidades, superando los registros de dicho periodo desde 2016 a 2026.

Lo mismo sucedió en julio, pues las ventas al séptimo mes de 2026 también representaron las mayores ventas en los últimos diez años con una cantidad de 885 mil 349 unidades vehiculares.

Desde febrero se ha observado que las ventas acumuladas mes con mes han superado las mismas ventas de automóviles en México de los últimos 10 años, con base al RAIAVL.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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