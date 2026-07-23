Cemex reporta alza de 24% en su flujo de operación en el segundo trimestre

Cemex elevó sus previsiones de Ebitda para todo el año, al seguir beneficiándose de su programa de reestructuración y de un sólido crecimiento de las ventas, pasando de un crecimiento de un dígito alto a uno de entre 16% y 17% año contra año.

El fabricante mexicano de cemento Cemex reportó este jueves que su flujo de operación (Ebitda) alcanzó un récord de mil 018 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, aumentando 24% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por las eficiencias bajo el Proyecto Cutting Edge y el crecimiento orgánico en la mayoría de las regiones.

Las ventas aumentaron un 12% interanual en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 4 mil 093 millones de dólares, con crecimiento en las cuatro regiones en las que opera la empresa.

Dentro de esas regiones, “México presentó resultados sólidos respaldados por eficiencias de costos, mejoras en demanda (y) apalancamiento operativo”, señaló la empresa en un comunicado.

Excluyendo un acuerdo favorable puntual en Europa, las ventas aumentaron un 11% y el Ebitda creció un 19% con respecto al año anterior.

Cemex registró un aumento interanual del 9% en su utilidad neta durante el segundo trimestre, hasta alcanzar los 347 millones de dólares.

”Nuestros sólidos resultados del segundo trimestre demuestran que nuestra transformación está generando resultados y cobrando impulso”, dijo Jaime Muguiro, director general de Cemex.

”La mejora que observamos en nuestros principales indicadores de desempeño está superando nuestras expectativas y refleja la disciplina, la ejecución y el cambio cultural adoptado por nuestros equipos en toda la compañía”.

Agregó que la exitosa implementación del plan de ahorros del Proyecto Cutting Edge ha sido parte fundamental del desempeño de Cemex, con 80% de la meta original de ahorros de 400 millones de dólares ya alcanzada al cierre del segundo trimestre.