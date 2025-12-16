Cerrará Fonacot con un presupuesto de poco más de 3 mil millones de pesos

Dinero
/ 16 diciembre 2025
    Cerrará Fonacot con un presupuesto de poco más de 3 mil millones de pesos
    Héctor Martínez indicó que al momento muchos trabajadores están aprovechando para hacer liquidaciones y volver a tramitar otro crédito. FOTO: REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Representa 14% más que lo que fue registrado por la dependencia en el año 2024

El director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés, indicó que este año estarán cerrando con un presupuesto de 3,022 millones de pesos, lo que significará un 14% más en comparación al año pasado.

Aunque en diciembre baja un poco el otorgamiento de créditos por la entrega de aguinaldos, añadió que si bien es cierto, ahorita la gente trae dinero por esa derrama económica, están apoyando a los trabajadores para que no lo gasten.

Aunque en el mes de diciembre contemplan cerrar con un monto de 157 millones de pesos, cuando en octubre fue de 322 millones.

Añadió que la meta mensual baja también porque están terminado el año.

Sin embargo, dijo que el monto total de recursos que se ejercerá este año en el Fonacot será un 14% superior en comparación a los que se ejercieron en 2024; mientras que está por definirse la meta para 2026.

En el caso de la cartera vencida, comentó que van muy bien, pues cuentan con una recuperación del 93% en centros de trabajo, asimismo en el otorgamiento de créditos, la delegación local de Fonacot se ubica entre los primeros lugares.

Temas


Préstamos
Economía
crédito

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


FONACOT

