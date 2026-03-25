China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional

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Dinero
/ 25 marzo 2026
    China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional
    A mediados de la segunda mitad de 2025, el Senado mexicano aprobó cambios legislativos que contemplan aranceles de entre el 5 % y el 50 % a unos 1,463 productos. EFE

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que estas tarifas arancelarias no están dirigidas al gigante asiático, la pesquisa concluyó lo contrario

El Ministerio de Comercio de China concluyó este miércoles que las medidas impulsadas por México para elevar aranceles a productos procedentes de países sin tratado de libre comercio, entre ellos el gigante asiático, «constituyen barreras al comercio y la inversión», al cierre de una investigación iniciada el pasado septiembre.

En un comunicado se señaló que, «de acuerdo con los resultados de la investigación», ha determinado que las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano «constituyen barreras al comercio y la inversión» en los términos previstos por la normativa china.

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La pesquisa fue abierta el 25 de septiembre del año pasado al amparo de la Ley de Comercio Exterior de China y del reglamento sobre investigaciones de barreras al comercio exterior, después de que México planteara un paquete de gravámenes para mercancías procedentes de China y de otros países asiáticos.

Pekín ya había asegurado que la decisión del país norteamericano respondía a una lógica «proteccionista», aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo en varias ocasiones que las medidas «no están dirigidas a China», sino a todos los países con los que México no mantiene tratados comerciales.

En diciembre, el Senado mexicano aprobó la ley que contempla aranceles de entre el 5 % y el 50 % a unos 1,463 productos en sectores como el textil, aluminio o plásticos, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026, mientras que China expresó su «esperanza» de que México corrigiera «sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo».

El asunto ha tensado la relación económica entre China y México en vísperas de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista este año, y en medio del creciente escrutinio estadounidense sobre la presencia de empresas chinas en América del Norte.

En febrero, el representante internacional de Comercio y viceministro chino Li Chenggang se reunió en Pekín con una homóloga mexicana para abordar la relación bilateral.

Por ahora, el Ministerio de Comercio chino no detalló qué pasos dará tras este dictamen acerca de los gravámenes mexicanos.

EBRARD RESPONDE QUE ARANCELES SON PARA AMPLIAR MERCADO

Para la Secretaría de Economía, los aranceles aplicados a más de mil 400 fracciones de mercancías de países con los que no se tiene un tratado comercial, especialmente China, son un mecanismo que permite defender a las industrias nacionales contra prácticas irregulares como subsidios del Gobierno y vender a menor costo de producción.

Así lo señaló Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, al ser cuestionado sobre el anuncio de China de iniciar una investigación formal contra México por la aplicación de aranceles.

”Pusimos aranceles porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado (China) con ayuda de su Gobierno.

”Vas a quebrar a cualquier empresa, no importa cuál sea, porque tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al señor de enfrente abrir su tienda”, expresó el funcionario en el marco de la Asamblea anual 82 de Caintra.

Recordó que los aranceles aplicados por el Gobierno mexicano se decidieron por la situación desfavorables para industrias como la del calzado, textil y acero.

”Llegamos a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio de garantía muy grande, los costos pueden variar bastante”, afirmó en su evento en Monterrey.

Aseguró que la aplicación de aranceles en México está dentro de derecho, por la disparidad entre las importaciones y la industria nacional.

”Nosotros no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país”, declaró Ebrard.

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