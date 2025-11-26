Cierra Coahuila con una tasa de desocupación del 3.9% al tercer trimestre del año

/ 26 noviembre 2025
    Cierra Coahuila con una tasa de desocupación del 3.9% al tercer trimestre del año
    En Saltillo al primer trimestre del año, la Población Ocupada fue de 471 mil 608 personas y la Población Desocupada de 21 mil 393 personas. FOTO: ESPECIAL.

Además la zona metropolitana de Saltillo registró una cifra de 4.3%, así como con una tasa de informalidad del 25.2%

Al tercer trimestre del año, en Coahuila se presentó una Tasa de Desocupación de 3.9% y en el área metropolitana de Saltillo fue de 4.3%, asimismo ambos presentaron la tasa de informalidad laboral más baja, el primero entre los estados y el segundo entre las áreas metropolitanas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante este periodo en Coahuila, la Población Ocupada fue de 1,514,920 personas y la Población Desocupada de 62,239 personas; la Tasa de Participación fue de 59.1% y la Tasa de Desocupación de 3.9%.

En relación a esta última, fue la segunda más alta, superada solo por Tabasco que reportó 4.8%, después siguió Coahuila y la CDMX; ambos con el 3.9%.

Además en el caso de la Tasa de Informalidad Laboral del 33.3% fue la más baja en el país durante ese trimestre.

Otras tasas que se registraron en Coahuila, fue la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación 8.5%, la Tasa de Presión General 6.5%, Tasa de Trabajo Asalariado de 77.5%, Subocupación 4.1%, Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación 28.6% y Tasa de Ocupación en el Sector Informal de 21.2%.

SALTILLO

En el caso del área metropolitana de Saltillo, al 1T25 la Población Ocupada fue de 471,608 personas y la Población Desocupada de 21,393 personas, la Tasa de Participación fue de 58.4% y la Tasa de Desocupación de 4.3%.

En cuánto a esta última, fue superada solo por las áreas metropolitanas de Ciudad del Carmen 5.9%, Tuxtla Gutiérrez 4.9%, Villahermosa 4.6% y Tampico 4.5%, mientras que la misma de San Luis Potosí.

Saltillo con su Tasa de Informalidad de 25.2% fue la más baja entre las áreas metropolitanas que considera la ENOE.

Otras tasas fueron las de Ocupación Parcial y Desocupación con 7.0%, Presión General 5.8%, Trabajo Asalariado 82.3%, Subocupación 1.9%, Condiciones Críticas de Ocupación 20.2% y Ocupación en el Sector Informal 17.0%.

