Cierran precios del petróleo con pérdidas moderadas

NUEVA YORK.-Los precios del petróleo bajaron este martes, pero se mantuvieron muy por encima de los 100 dólares por barril, mientras los inversionistas sopesaban las señales contradictorias del Presidente Donald Trump sobre si reanudará los ataques militares contra Irán.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron un 0.82% para cerrar en 107.77 dólares por barril. Los del Brent cerraron con una baja de 0.73%, a 111.28 dólares.

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Su renovada amenaza se produce después de que anunciara la cancelación de un ataque previsto para el martes a petición de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

El Mandatario afirmó que Irán tiene un “plazo limitado” para llegar a un acuerdo. Dijo que Teherán tiene “dos o tres días, tal vez el viernes, sábado, domingo, algo así, tal vez a principios de la próxima semana”.

Mientras tanto, Estados Unidos incautó durante la noche un petrolero vinculado a Irán en el Océano Índico, según informaron tres funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal.

El Brent y el WTI cerraron con alzas del 2.6% y 3.1%, respectivamente, en la sesión anterior, registrando su sexto día consecutivo de ganancias en siete días.

Ambos contratos han avanzado más del 50% desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero.

Goldman Sachs pronostica que cada mes que el Estrecho de Ormuz permanezca cerrado añadirá 10 dólares al precio del petróleo a fin de año, según Daan Struyven, jefe de investigación de petróleo del banco de inversión.

ING indicó que los mercados petroleros siguen reflejando en sus precios las persistentes interrupciones del suministro en Medio Oriente, y señaló que las esperanzas de que China ayudara a mediar en las recientes conversaciones entre Trump y Xi no se materializaron.

Analistas de la firma de servicios bancarios y financieros señalaron que se ha reanudado cierta actividad de transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, incluyendo varios buques cisterna de crudo y un cargamento de petróleo iraquí con destino a Vietnam, aunque los flujos se mantienen muy por debajo de los niveles normales y podrían deteriorarse rápidamente.