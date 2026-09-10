Cierre aduanero en frontera impacta hasta un 30% de los camiones: Secretaría de Economía en Coahuila

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Dinero
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    Cierre aduanero en frontera impacta hasta un 30% de los camiones: Secretaría de Economía en Coahuila
    Aunque se reconoció que la acción de cerrar los cruces se hizo con la intención de erradicar el huachicol, destacan que existen otras opciones que no afecten al comercio. ESPECIAL.

La Canacar Saltillo ha resaltado el impacto que esto ha generado en el sector empresarial y demandó que se haga una revisión

Luego de que en el cruce de Piedras Negras y Matamoros se suspendiera el ingreso a los camiones de carga que llegaban vacíos, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, informó que esto se encuentra impactando a un 30% de las unidades.

Recientemente la Agencia Nacional de Aduanas cerró de forma indefinida el paso de camiones de carga vacíos hacía México en las aduanas fronterizas de Piedras Negras, Coahuila y Matamoros, Tamaulipas, lo que ha generado que Canacar demande la apertura del cruce a dichas unidades.

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Sobre ello, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez señaló que hay una afectación de manera directa y agregó que “por cada 3 unidades que cruzan una regresa vacía, entonces, estamos hablando de un 30% de impacto”.

Agregó que algunas de las unidades que estaban cruzando por el estado, están optando por irse por otros cruces, principalmente por Nuevo Laredo que es la opción más natural.

Además destacó que no fue una decisión de una manera general, sino que solo afectarán los cruces de Piedras Negras y de Matamoros, asimismo entre los sectores que se han visto afectados, está la industria de fabricación que cruza por el estado el producto terminado.

Aunque hasta hoy no se tiene una fecha de apertura para el cruce de esas unidades vacías, esperan que esto sea un tema de días y se puedan hacer las gestiones para que se erradique el otro problema de una manera diferente.

Por otra parte, sobre el pase turístico, el secretario de economía comentó que ve muy difícil la operatividad de una decisión así, aunque al final cada estado es libre de tomar sus propias decisiones, no esperan que sea como la narrativa inicial.

Asimismo comentó que la Región sureste y la Región Metropolitana de Monterrey es un corredor industrial que bien se ubica en dos estados, a nivel mundial se ve como único y es el corredor industrial más importante de Latinoamérica por los números que maneja, por lo que cree que ese tipo de decisiones no se puede tomar de una manera unilateral.

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