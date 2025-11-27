Clúster de Logística de Coahuila suscribe convenio con Universidad CNCI

Dinero
/ 27 noviembre 2025
    Clúster de Logística de Coahuila suscribe convenio con Universidad CNCI
    Destacaron que Coahuila se ha posicionado en ese rubro y ha aprovechado las oportunidades no solo en la industria exportadora. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA.

Se indicó que la intención de la firma de estos convenios es establecer las bases de cómo cooperar y cómo vincularse para desarrollar proyectos

El Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila suscribió un convenio de colaboración con la Universidad CNCI, el cual forma parte de una serie de firma de convenios y vinculación que están realizando con universidades, cámaras empresariales y con municipios.

Por parte del Clúster participaron en la firma del convenio, el socio fundador, Jorge Alberto Ramos Melo y el director del mismo, Enrique Sánchez, por parte de CNCI participó su rector, Carlos Melo Díez de Bonilla, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige

Enrique Sánchez indicó que la intención es realizar capacitaciones y certificaciones y para hablar de temas como la logística y cadena de suministro en la entidad, con el objetivo de sumar a la competitividad del estado.

“Las universidades son definitivamente un brazo ejecutor inmediato en el corto plazo para la generación de recursos calificados, para aprovechar el talento de los estudiantes y generar en ellos el conocimiento de lo importante que es la cadena de suministro y la logística”, dijo.

Además dijo que es importante señalar cómo Coahuila se ha posicionado en ese rubro y ha aprovechado las oportunidades no solo en la industria exportadora e importadora, sino también en el desarrollo de proveeduría de productos y servicios logísticos.

REALIZAN FORO

La CNCI realizó su 1er Congreso Multidisciplinario, donde se contó con el Foro “Retos y Oportunidades a los que se Enfrentan los Egresados”.

Fue por parte del sector empresarial se contó con la participación del presidente de la AIERA, Diego Gándara, el director del Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila y la gerente de la planta de Nutec, Paola Valdés Robles.

Temas


Economía

Localizaciones


Coahuila

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antes de iniciar el trámite es necesario corroborar que los datos del asegurado y de sus beneficiarios sean correctos.

IMSS Coahuila exhorta a usar el portal de ‘Mi Pensión Digital’
Ramos Arizpe y Saltillo concentraron nuevas inversiones automotrices durante 2025, con proyectos enfocados en sistemas térmicos, corte metálico y componentes para vehículos eléctricos.

Coahuila, cuarto lugar nacional en inversión automotriz al tercer trimestre del 2025
La conferencia se enmarca en los 21 días de activismo para la erradicación de la violencia contra la mujer.

Olimpia Coral reúne a 400 personas en Torreón y llama a denunciar la violencia digital
Familias esperan atención médica en el IMSS de Acuña, en medio de carencias y largas filas.

Sin médicos, sin equipo y sin medicinas: evidencian crisis sanitaria en clínica del IMSS
Noroña: El valiente

Noroña: El valiente
México en llamas

México en llamas
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T