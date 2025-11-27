Clúster de Logística de Coahuila suscribe convenio con Universidad CNCI

El Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila suscribió un convenio de colaboración con la Universidad CNCI, el cual forma parte de una serie de firma de convenios y vinculación que están realizando con universidades, cámaras empresariales y con municipios.

Por parte del Clúster participaron en la firma del convenio, el socio fundador, Jorge Alberto Ramos Melo y el director del mismo, Enrique Sánchez, por parte de CNCI participó su rector, Carlos Melo Díez de Bonilla, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige

Enrique Sánchez indicó que la intención es realizar capacitaciones y certificaciones y para hablar de temas como la logística y cadena de suministro en la entidad, con el objetivo de sumar a la competitividad del estado.

“Las universidades son definitivamente un brazo ejecutor inmediato en el corto plazo para la generación de recursos calificados, para aprovechar el talento de los estudiantes y generar en ellos el conocimiento de lo importante que es la cadena de suministro y la logística”, dijo.

Además dijo que es importante señalar cómo Coahuila se ha posicionado en ese rubro y ha aprovechado las oportunidades no solo en la industria exportadora e importadora, sino también en el desarrollo de proveeduría de productos y servicios logísticos.

REALIZAN FORO

La CNCI realizó su 1er Congreso Multidisciplinario, donde se contó con el Foro “Retos y Oportunidades a los que se Enfrentan los Egresados”.

Fue por parte del sector empresarial se contó con la participación del presidente de la AIERA, Diego Gándara, el director del Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila y la gerente de la planta de Nutec, Paola Valdés Robles.