Coahuila: Genera turismo 6 mil 400 mdp en derrama económica durante 2025

El sector turístico de Coahuila cerrará este año con una derrama económica estimada en 6 mil 400 millones de pesos, cifra que supera los 6 mil 200 millones alcanzados en 2024, informó la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González.

Amezcua destacó que este crecimiento se refleja no solo en los Pueblos Mágicos, sino también en municipios como Saltillo y Torreón, donde se realizaron múltiples eventos regionales que fortalecieron el flujo de visitantes.

Señaló además que la seguridad ha sido un factor clave para el repunte del turismo, al permitir el tránsito seguro a cualquier hora por las carreteras del estado. “Hoy la seguridad es algo que valoramos los coahuilenses y también los visitantes”, afirmó.

Por otra parte, durante su comparecencia en el Congreso del Estado, entre los números que compartió está que la producción de botellas de vino en Coahuila paso de 5 millones a 6 millones, mientras que el número de etiquetas pasó de 180 a 220 y destacó que la entidad tiene los mejores vinos de México con más de 1,870 medallas nacionales internaciones.

Asimismo comentó que para potenciar el turismo enológico, el pasado 14 de julio se realizó el reelanzamiento de la Ruta Vinos y Dinos, gracias a su fortalecimiento, la ruta pasó de 3 a 5 sitios de interés y de 11 a 22 vinícolas en la Región Sureste.

EVENTOS MASIVOS DINAMIZAN LA ECONOMÍA

La secretaria de Turismo también comentó que de acuerdo a cifras del Consejo Mexicano Vitivinícola, Coahuila es el estado más premiado de México, mientras que la Ruta Vinos y Dinos ha sido reconocida como la única en su tipo a nivel internacional, posicionado a Coahuila como un estado vitivinícola de alta gama.

Impulso que atrajo eventos como el Festival del Vino Mexicano, la Experiencia Winesomm y el Coahvino 2025, mientras que este año se realizaron 10 celebraciones de la vendimia en Cuatro Ciénegas, General Cepeda y Parras de la Fuente, donde participaron más de 13 mil personas y una derrama económica superior a 38 millones de pesos.