Coahuila mantiene el liderato en producción de autopartes

Coahuila se mantiene como líder en producción de autopartes, en el periodo enero-septiembre 2025 llegó a los 13,431 millones de dólares, asimismo se ubicó en tercer lugar en la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de autopartes al sumar273 millones de dólares en el acumulado al tercer trimestre del año.

De acuerdo a la Industria Nacional de Autopartes (INA), en el periodo enero-septiembre 2025 la producción de autopartes en el país fue de 89,244 millones de dólares y significó una contracción de -4.31%, mientras que en septiembre fue de 10,414 millones de dólares y fue el mayor valor de producción registrado en el año, además de que supera el promedio mensual de 9,916 millones de dólares.

En el ranking de producción de autopartes, Coahuila lo encabeza con sus 13,431 mdd que representó una participación del 15%, le sigue Guanajuato con 12,240 mdd (13.7%), Nuevo León 11,695 mdd (13.1%), Chihuahua 7,836 mdd (8.8%), Querétaro 7,010 mdd (7.8%), San Luis Potosí 6,387 mdd (7.1%), Puebla 5,900 mdd (6.6%), Edomex 5,340 mdd (6.0%), Aguascalientes 4,036 mdd (4.5%) y Tamaulipas 3,592 mdd (4.0%), entre todos ellos su participación en la producción de autopartes fue de 86.7%.

OCUPA 3er LUGAR EN IED DE AUTOPARTES

La Inversión Extranjera Directa (IED) de Autopartes en el acumulado al tercer trimestre del año, fue de 1,905 millones de dólares, en el ranking por estados, Coahuila se ubicó en el tercer lugar con 273 millones de dólares, solamente fue superado por Puebla que captó 413 millones de dólares y el Estado de México con sus 297 millones de dólares.

Por abajo de Coahuila quedó Chihuahua con sus 272 mdd, Querétaro y Jalisco con 124 mdd cada uno, Guanajuato 110 mdd, Nuevo León 81 mdd, SLP 76 mdd, Tamaulipas 69 mdd y otros con 66 mdd.

En el acumulado 2018-2025 durante los tres primeros trimestres, la IED de Autopartes en el país fue de 20,658 mdd, en el ranking por estados, Coahuila también se ubicó en el tercer lugar con 2,196 millones de dólares, solamente fue superado por Nuevo León con sus 5,607 mdd y Chihuahua con 2,947 millones de dólares.

Después de Coahuila están Guanajuato con 1,637 mdd, Querétaro 1,368 mdd, Edomex 1,259 mdd, CDMX 1,116 mdd, SLP 850 mdd, Jalisco 735 mdd y otros 2,943 mdd.