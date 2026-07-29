Coahuila registra caída de 4.5% en su actividad económica del 1er trimestre de 2026

La actividad económica de Coahuila cayó 4.5% a tasa anual en el primer trimestre de 2026, así como de manera intertrimestral registró una baja de 1.2% con respecto al cuatro trimestre de 2025, reportó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Otras caídas anuales del ITAEE se registraron en Campeche (-5.3%), Morelos (-3.1%), Oaxaca (-2.8%), Quintana Roo (-2.6%), Baja California (-2.4%), San Luis Potosí (-1.6%), Aguascalientes (-1.3%), Jalisco (-1.1%), Durango (-0.6%) y Chihuahua (-0.9%). Se observó de manera gráfica que el ITAEE de Coahuila de Zaragoza ha caído de manera constante desde 2023, marcándose una tendencia a la baja de este indicador.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE COAHUILA Y EL RESTO DE MÉXICO La contribución a la actividad económica nacional que registró Coahuila en el primer trimestre de 2026 fue de -0.16%, representando el último lugar de las 32 entidades federativas de México. Campeche, Baja California, Jalisco y Oaxaca fueron parte de este Top 5 con porcentajes de -0.09 para los primeros tres y -0.05 para el restante. MEDIANA APORTACIÓN DE COAHUILA AL SECTOR AGRO DE MÉXICO Con respecto a las actividades primarias (agropecuarias) de México, Coahuila aportó 0.07% al crecimiento nacional del sector primario, representando el lugar 16 de 21 entidades que tuvieron participaciones positivas, con Guanajuato en primer lugar (1.23%), Michoacán en segundo (0.94%) y Sonora en tercer lugar (0.67%). COAHUILA: ÚLTIMO LUGAR DEL PAÍS EN APORTAR AL SECTOR MANUFACTURA Sobre el sector secundario o industrial manufacturero, Coahuila de Zaragoza registró una aportación de -0.52% para este sector, obteniendo el último lugar de los 32 estados, sólo superado por Baja California (-0.34%) y Campeche (-0.27%). En contraste, Tamaulipas, Hidalgo, y Veracruz obtuvieron los primeros lugares con 0.37, 0.36 y 0.19% de contribución al crecimiento del sector industrial de México en el primer trimestre del año en cuestión.

COMPARTE ÚLTIMO LUGAR DE APORTACIÓN AL SECTOR COMERCIO DE MÉXICO Del sector comercio y servicios, Coahuila aportó al crecimiento de estas actividades económicas el 0.01%, siendo el último lugar de las entidades que aportaron de manera positiva al crecimiento de este sector, posición compartida con Morelos, Durango, San Luis Potosí. Estado de México (0.17%), Nuevo León (0.16%) y CDMX (0.09%) lograron el Top 3 de entidades federativas que aportaron al crecimiento de este sector en México. El Inegi precisó que las contribuciones se obtienen ponderando las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en las actividades primarias, secundarias y terciarias de México.

Temas

Economía AGRICULTURA comercio

Localizaciones

Coahuila México

Organizaciones

INEGI

