Coahuila se colocó en noveno lugar en venta de vehículos híbridos y eléctricos

Coahuila se ubicó en el 9° lugar en la venta de vehículos híbridos y eléctricos durante julio y en el acumulado de enero-julio 2026 con 440 y 2,625 unidades, respectivamente.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, en julio 17,276 las unidades que se vendieron en el país y de ellas, vehículos híbridos fueron 11,207, híbridos enchufables 3,232 y eléctricos 2,837 unidades.

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En Top Ten de ventas en julio lo lideró la CDMX con 4,146 unidades, Edomex con 2,332, Nuevo León con 1,923, Jalisco con 1,435, Guanajuato con 674, Veracruz con 564, Puebla con 563, Querétaro con 451 unidades, Coahuila con 440 y Sinaloa 424 unidades.

Asimismo, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en julio las 17,276 unidades vendidas representaron un crecimiento del 61.9%, mientras que en el periodo enero-julio fueron 112,313 unidades y fue un crecimiento del 46.5%. De ellos, un 68,57% eran híbridos, un 16,65% híbridos conectados y eléctricos un 14,78%.

Mientras que la comercialización por entidad federativa en el periodo enero-julio 2027 fue CDMX con 25,922 unidades, Edomex con 15,068, Nuevo León con 11,870, Jalisco con 9,948, Guanajuato con 4,409, Puebla con 3,959, Veracruz con 3,444, Querétaro con 3,269, Coahuila con 2,625, Yucatán con 2,617, Sinaloa con 2,443, Chihuahua con 2,367 y el resto con 24,372 unidades.