Coahuila se colocó en octavo lugar en venta de vehículos a nivel nacional

Dinero
/ 18 diciembre 2025
    Coahuila se colocó en octavo lugar en venta de vehículos a nivel nacional
    En relación a las ventas de los once meses del 2025,se vendieron más de 35 mil unidades en el estado. FOTO: ESPECIAL.

Fue tan solo en el mes de noviembre que se comercializaron 3 mil 566 unidades en los diferentes municipios de la entidad

Durante el mes de noviembre y en el acumulado de los once meses del 2025, Coahuila se mantuvo en el Top Ten de ventas de vehículos, esto al ubicarse en ambos casos en la posición número ocho a nivel nacional.

De acuerdo a la información de compradores de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en el mes de noviembre fueron 3 mil 566 unidades vendidas en Coahuila, lo que representó una disminución de -10.2% contra el mismo mes del anterior, no obstante a nivel nacional, ese mes la entidad se ubicó en la novena posición.

TE PUEDE INTERESAR: Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico

El Top Ten en noviembre lo lideró CDMX con 22,745 unidades, le sigue Edomex con 17, 061, Nuevo León 11,621, Jalisco 11,353, Puebla 7,232, Veracruz 9,909, Guanajuato 5,751, Coahuila y Tamaulipas con sus 3,566 unidades cada uno y finalmente Querétaro con 3.489 unidades.

Por otra parte, en el acumulado enero-noviembre, en Coahuila se vendieron 35,049 unidades, lo que representa una variación anual de 1.3% contra el mismo periodo del año pasado, asimismo ubicó a la entidad en octavo lugar a nivel nacional.

El Top Ten nuevamente lo lideró la CDMX con 221,715 unidades, le sigue Edomex con 161,482, Nuevo León 118,694, Jalisco 103,707, Puebla 64,817, Veracruz 58,771, Guanajuato 53,486, Coahuila con sus 35,049, Tamaulipas 33,312 y Querétaro 33,231 unidades.

Temas


Economía
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
ventas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


AMDA

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Constitución remendada

Remendada
true

El dilema sobre Venezuela
true

POLITICÓN: Abandona Morena Coahuila a Tania Flores... la ven como un lastre político
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
El sol sale sobre un petrolero anclado en los muelles de la Refinería Cardón en Punto Fijo, Venezuela. El gobierno venezolano ordenó a su Armada escoltar a los buques que transportan productos petrolíferos.

La Armada venezolana escolta buques tras la amenaza de bloqueo de Trump
El alcalde Javier Díaz reiteró su compromiso de fortalecer el apoyo al deporte y al alto rendimiento durante los próximos años.

Saltillo entrega Premio al Mérito Deportivo 2025; continuarán los apoyos a deportistas en 2026
La proliferación de dispositivos activados por voz amplifica las consecuencias de estos trucos.

Lo que Alexa y Siri pueden escuchar, pero tú no
Los hombres, mujeres y niños que se la pasan todos los días pegados a sus celulares.

Adictos a nuestros celulares