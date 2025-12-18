Coahuila se colocó en octavo lugar en venta de vehículos a nivel nacional

Durante el mes de noviembre y en el acumulado de los once meses del 2025, Coahuila se mantuvo en el Top Ten de ventas de vehículos, esto al ubicarse en ambos casos en la posición número ocho a nivel nacional.

De acuerdo a la información de compradores de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en el mes de noviembre fueron 3 mil 566 unidades vendidas en Coahuila, lo que representó una disminución de -10.2% contra el mismo mes del anterior, no obstante a nivel nacional, ese mes la entidad se ubicó en la novena posición.

El Top Ten en noviembre lo lideró CDMX con 22,745 unidades, le sigue Edomex con 17, 061, Nuevo León 11,621, Jalisco 11,353, Puebla 7,232, Veracruz 9,909, Guanajuato 5,751, Coahuila y Tamaulipas con sus 3,566 unidades cada uno y finalmente Querétaro con 3.489 unidades.

Por otra parte, en el acumulado enero-noviembre, en Coahuila se vendieron 35,049 unidades, lo que representa una variación anual de 1.3% contra el mismo periodo del año pasado, asimismo ubicó a la entidad en octavo lugar a nivel nacional.

El Top Ten nuevamente lo lideró la CDMX con 221,715 unidades, le sigue Edomex con 161,482, Nuevo León 118,694, Jalisco 103,707, Puebla 64,817, Veracruz 58,771, Guanajuato 53,486, Coahuila con sus 35,049, Tamaulipas 33,312 y Querétaro 33,231 unidades.