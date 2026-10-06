Coahuila será sede de Automatch 2027; buscará impulsar proveeduría y atraer la inversión

El Foro Automatch Coahuila se estará realizando el 10 y 11 de marzo de 2027 en las instalaciones del Centro Cultural de la UA de C en Arteaga, el cual se contempla que genera para el sector oportunidades por cien millones de dólares, mientras que a nivel turístico el impacto será de hasta seis millones de pesos.

En rueda de prensa se dio a conocer que esta iniciativa que reúne los esfuerzos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, así como del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC) y el Gobierno del Estado, esto con el propósito de fortalecer la proveeduría, la vinculación y el desarrollo industrial de la región.

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Ante ello, está diseñado en tres componentes, como es exposición especializada con soluciones para la cadena de suministro de la industria automotriz y manufacturera; transferencia de conocimientos mediante conferencias y talleres especializados y encuentros b2b orientados a vincular compradores, proveedores y expositores a partir de necesidades reales de proveeduría.

Durante la presentación se destacó que Coahuila cuenta con uno de los ecosistemas automotrices más importantes de México, pues ocupa el primer lugar nacional en la producción de autopartes y cerró el primer semestre con 10,076 millones de dólares de producción que creció 13.04% contra el mismo periodo de 2025 y representó una participación de 15.8% a nivel nacional; asimismo concentra el 57% de la producción de vehículos pesados, 14% de vehículos ligeros y 15% de vehículos compactos.

En este evento se contempla generar 800 citas de negocios y se contempla que genere oportunidades por cien millones de dólares, además de contar con 200 participantes en los talleres de capacitación.

En la parte turísticas, se estima que un 50% de los participantes en el evento sean foráneos y que se generen mil cuartos noche, por lo que sólo en alojamiento sería una derrama económica de 3 a 4 millones de pesos, mientras que sumando al resto de la cadena de valor del sector turístico, serán seis millones de pesos.

La presidenta del CIAC, Lourdes Cobos, señaló el clúster cuenta con 60 asociados que representan 110 mil empleos en la Región Sureste de Coahuila, por ello, de ese tamaño son las oportunidades que generará este evento, con mesas de negocios para la proveeduría de maquinaria y equipo en cuanto a las empresas de manufactura, toda vez que cada vez más buscan como relocalizar su proveeduría directa y de servicios.

Agregó que este evento será un parteaguas por ello, hizo una invitación a partir en las mesas de negocios y en buscar proveeduría a todas las empresas de la región, sino también del resto de los clústeres.

El presidente de la AMDM, Roberto González por su parte exhortó a las empresas a escoger proveedores especializados que estén avalados por una asociación y que mejor proveedores de la AMDM para hacer negocios seguros con quienes tienen amplia solvencia moral y añadió que para ello está Automatch.

Expresó que está iniciativa representa una importante oportunidad para fortalecer el desarrollo industrial de Coahuila y de México.

Añadió que este foro busca fortalecer la vinculación entre compradores, proveedores y empresas de la cadena de suministro automotriz, por ello, se busca abrir nuevas oportunidades de negocio para vincular de manera directa las necesidades de compra de las industrias automotrices y manufacturera con oferta de tecnología y soluciones de manufactura avanzada más importantes del mercado.

Ante ello para lograrlo era fundamental elegir la sede para un evento de este tipo, por ello, añadió que mejor escenario que un estado que es un auténtico motor industrial en el país.

Cabe destacar que en la rueda de prensa también participaron el Gerente de Estudios Económicos de la INA, Julio Galván, la directora de ProCoahuila, Sofía Delgado y el presidente de la OCV Saltillo, Enrique López, y por parte del Municipio de Saltillo, Mario Mata, entre otros, presentaron los pormenores del evento.