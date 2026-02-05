Comercialización de autos arranca con alza de 8.7%; Nissan arrasa con ventas de más de 24 mil unidades

CDMX.-Las ventas de vehículos ligeros en México, a tasa anual, en diciembre y enero contabilizaron variaciones favorables en términos relativos.

De acuerdo al los resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en enero de 2026, las ventas al público en el mercado interno de vehículos ligeros subieron 8.7 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.

Éstas anotaron su avance relativo más alto en 14 meses, dado que en noviembre de 2024 el indicador tuvo un brinco de 14.97 por ciento.

En se sentido se comercializaron 131 mil 472 vehículos ligeros para ser su mayor volumen en un enero desde que se tiene registro, en al menos 22 años, indican cifras originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por marcas, cinco acapararon más de la mitad del volumen colocado de unidades en el primer mes del presente año, con 55.47 por ciento.

Nissan ocupó el primer lugar con 24 mil 695 vehículos ligeros; General Motors fue segundo con 16 mil 339; Toyota fue tercero con 11 mil 669 y Volkswagen cuarto con 11 mil 195.

La información de la comercialización en el mercado interno proviene del RAIAVL que integra los resultados de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y ocho empresas no afiliadas, las cuales comercializan 41 marcas que producen y/o comercializan en México.

Durante el 2025, se vendieron un millón 524 mil 628 autos ligeros, lo que equivale a un aumento del 1.35% con respecto al 2024, según el Inegi.

Respecto a las exportaciones, México envió al extranjero 3 millones 385 mil 785 vehículos ligeros durante 2025. Implicó una caída de 2.68% en comparación con 2024.