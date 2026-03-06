Comité Internacional de Ciudades Hermanas en Saltillo entrega reconocimiento a empresario destacado

El Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo entregó el viernes un reconocimiento al empresario, Mario Ricardo Hernández del Bosque, como un homenaje a su destacada trayectoria, compromiso inquebrantable y valiosa contribución en favor de la comunidad.

El presidente y vicepresidente de este comité, Jorge Flores Prado y Marco Antonio Saucedo Prado, fueron los encargados de entregar este reconocimiento a Hernández del Bosque, de quien también se destacó su liderazgo, profesionalismo y vocación de servicio que ha dejado huella, consolidándolo como un referente de responsabilidad y trabajo constante.

Hernández del Bosque, quien es ex presidente de este comité, agradeció el reconocimiento que le fue entregado este día y que no se esperaba, asimismo se presentó una semblanza de su trayectoria.

El homenajeado es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con un master en negociación por la Universidad de Notre Dame, tiene diplomados en evaluación de proyectos de inversión, en ciencias políticas y negociación efectiva, así como en finanzas para ejecutivos no financieros.

Entre su experiencia profesional está el haber sido director de la Constructora y Urbanizadora Capellanía, fundador y director de Concretos Asfálticos, consejero y accionista de Química y Farmacia, coordinador operativo de Supervisiones de Importaciones Terrestres de Conasupo, tesorero de Ramos Arizpe en 1991.

Además fue consejero de Nacional Financiera del Estado de Coahuila, consejero de Banamex de 2015-2016 y también fue maestro de Derecho Agrario en la Escuela Preparatoria Técnica de Ramos Arizpe, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Monterrey.

Mientras que que su trabajo en el servicio a la comunidad incluye, se destaca que fue coordinador de programas de niños quemados con el Hospital Shriners de Galvestón Texas, a donde se canalizaron niños quemados de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.

Asimismo fue director de la Liga de Empresarios Nacionalistas de Nuevo León, vicepresidente de la CMIC EN 1996, consejero de la UOECS en 1997, presidente de la AIERA 1997 a 1999, presidente del Patronato de la Beneficia Pública de 1999 a 2005.

Además ha sido coordinador del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano en la Región Sureste, secretario del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, presidente y fundador del Club de Sembradores de la Amistad en Ramos Arizpe, entre otros.

Finalmente fue el principal promotor de la creación y fundación de la Universidad Tecnológica de Coahuila y consiguió la donación del terreno junto con Ruperto González.

Fue el principal impulsor de la construcción de la Clínica del IMSS en el sector de Manantiales de Ramos Arizpe, asimismo fue presidente del Patronato de Bomberos de la Región Sureste de 2007-2009 y presidente del Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo de 2009 a 2012,