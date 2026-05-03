Concanaco llama a activar consumo interno y proteger pequeños negocios

Ante la contracción trimestral del Producto Interno Bruto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servytur México, llamó a fortalecer el consumo interno como una estrategia para proteger la economía, pequeños negocios, el empleo formal y a las empresas.

De acuerdo al presidente de la cámara, Octavio de la Torre, el comportamiento económico reciente obliga a mirar más allá de los grandes indicadores y atender la vida productiva que se construye todos los días en mercados, restaurantes, hoteles, tiendas, agencias de viaje, comercios familiares, prestadores de servicios y empresas que levantan la cortina en cada comunidad.

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“La economía de México no solo se mide desde los escritorios; se sostiene en cada negocio que abre sus puertas, en cada trabajador formal, en cada familia que consume local y en cada empresa familiar que mantiene viva la actividad económica de su comunidad. Frente a la desaceleración, el consumo interno debe convertirse en una herramienta de estabilidad y desarrollo”, afirmó.

De la Torre sostuvo que el fortalecimiento del consumo interno no debe entenderse únicamente como una respuesta coyuntural, sino como una política permanente para impulsar la formalidad, la productividad, la competitividad y la permanencia de los negocios familiares.

Añadió que su agenda institucional está orientada a fortalecer el mercado interno mediante programas como La Gran Escapada, “El Buen Fin del Turismo”, y Viernes muy mexicano, estrategia enfocada en promover el consumo local, la identidad comercial, los negocios familiares y la derrama económica en comunidades, barrios, municipios y destinos turísticos.

Finalmente, la Confederación reiteró su disposición de mantener una interlocución permanente con los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil para impulsar acciones que fortalezcan la formalidad, la seguridad económica, la competitividad y el bienestar de las familias mexicanas.