Concanaco llama a activar consumo interno y proteger pequeños negocios

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Concanaco llama a activar consumo interno y proteger pequeños negocios
    El INEGI informó hace días que a tasa trimestral y con cifras desestacionalizadas, las actividades primarias bajaron 1.4%.

Insistió en que la reactivación económica debe construirse desde el territorio, a través de las Cámaras de Comercio del país, que son quienes generan empleo

Ante la contracción trimestral del Producto Interno Bruto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servytur México, llamó a fortalecer el consumo interno como una estrategia para proteger la economía, pequeños negocios, el empleo formal y a las empresas.

De acuerdo al presidente de la cámara, Octavio de la Torre, el comportamiento económico reciente obliga a mirar más allá de los grandes indicadores y atender la vida productiva que se construye todos los días en mercados, restaurantes, hoteles, tiendas, agencias de viaje, comercios familiares, prestadores de servicios y empresas que levantan la cortina en cada comunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Ingresos públicos registran caída en el primer trimestre; aumenta el gasto y se contrae el PIB

“La economía de México no solo se mide desde los escritorios; se sostiene en cada negocio que abre sus puertas, en cada trabajador formal, en cada familia que consume local y en cada empresa familiar que mantiene viva la actividad económica de su comunidad. Frente a la desaceleración, el consumo interno debe convertirse en una herramienta de estabilidad y desarrollo”, afirmó.

De la Torre sostuvo que el fortalecimiento del consumo interno no debe entenderse únicamente como una respuesta coyuntural, sino como una política permanente para impulsar la formalidad, la productividad, la competitividad y la permanencia de los negocios familiares.

Añadió que su agenda institucional está orientada a fortalecer el mercado interno mediante programas como La Gran Escapada, “El Buen Fin del Turismo”, y Viernes muy mexicano, estrategia enfocada en promover el consumo local, la identidad comercial, los negocios familiares y la derrama económica en comunidades, barrios, municipios y destinos turísticos.

Finalmente, la Confederación reiteró su disposición de mantener una interlocución permanente con los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil para impulsar acciones que fortalezcan la formalidad, la seguridad económica, la competitividad y el bienestar de las familias mexicanas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía

Localizaciones


México

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa

Celebremos lo que estamos perdiendo
La mayoría de los albañiles en Coahuila labora fuera de la formalidad, sin acceso garantizado a prestaciones ni protección social pese a desempeñar una de las actividades con mayor riesgo.

Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad
Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas.

Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril
En el último año, los casos de omisión de cuidados de menores se vieron incrementados considerablemente.

Coahuila: Se disparan 85% ‘negligencias’ con menores
Autoridades recorrieron la nave industrial donde operará la nueva planta.

Nueva planta industrial impulsará empleos en Monclova

Autoridades advierten que las condiciones del río Bravo lo hacen peligroso incluso para actividades organizadas.

El río Bravo no es apto para actividades recreativas: Protección Civil
Elementos municipales atendieron reportes de agresión en distintos sectores de la ciudad.

En 7 meses, Línea Violeta de Saltillo ha atendido 404 reportes por violencia contra la mujer
Alimentando halcones

Alimentando halcones