Concanaco pide atender demandas de transportistas y campesinos

Dinero
/ 28 noviembre 2025
    Concanaco pide atender demandas de transportistas y campesinos
    Fue ayer que los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito. FOTO: ESPECIAL.

Resaltó la necesidad de encauzar las necesidades manifestadas por los demandantes sin trasladar el problema a terceros

CDMX.- El sector terciario aplaudió la decisión de los productores y transportistas de levantar los bloqueos carreteros en México, sin embargo, deben de resolverse, mediante el diálogo, las inconformidades que dieron origen a las movilizaciones, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado, el organismo dijo que “la reapertura de las principales rutas del país es una buena noticia para las familias y los negocios formales, al permitir restablecer el abasto, la movilidad y la actividad económica”.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige

Agregó que “cada día con carreteras abiertas es un día en que los comercios pueden vender y las empresas familiares pueden cumplir con sus compromisos”.

Destacó que este levantamiento también es resultado del trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y del gobierno federal.

Por lo que dijo es necesario “encauzar, mediante el diálogo, las inconformidades que dieron origen a estas movilizaciones” para lo que es necesario la instalación de mesas de trabajo sobre seguridad en carreteras, marco legal y atención al campo, pues permiten atender demandas legítimas sin trasladar el costo a terceros, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas familiares.

“Nuestro compromiso es proteger el empleo, el abasto y la economía de las familias mexicanas, acompañando los acuerdos que se construyan por la vía institucional y en beneficio del país”, dijo Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco-Servytur.

Temas


Bloqueos
Carreteras
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


Concanaco

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El incendio en el complejo habitacional comenzó el miércoles por la tarde. En los ocho edificios suman dos mil apartamentos. Siete de ellos fueron afectados por las llamas. FOTO: AP

Incendio en Hong Kong 2025: FOTOS del antes y después de la tragedia
Manifestantes muestran carteles y documentos con sus demandas laborales acumuladas desde hace tres años.

Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos

true

Gertz Manero: ¿se generó una turbulencia innecesaria?
true

Sin rumbo claro: El problema de la Generación Z
La manada incluye 38 hembras y seis machos que se suman a los ejemplares donados por el Museo del Desierto.

Recibe Cuatro Ciénegas 44 bisontes americanos; visitas abrirán este 2025 (foto y video)
Miss Universo

Miss Universo
Elementos de la Policía Municipal acompañan a los canes tras el anuncio oficial de su retiro.

César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo
true

Las dos mitades