Confirman factibilidad de aeródromo para Parras de la Fuente

La autoridad federal confirmó que es viable el proyecto de un aeródromo en Parras de la Fuente, por lo que ya se tiene la aceptación del predio y se está trabajando en los proyectos ejecutivos, señaló Oscar Pérez Benavides.

El director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA) indicó que contará con dos mil metros de pista por 35 de ancho por lo pronto, aunque se está trabajando en lo que será la inversión.

Además agregó que será una combinación o un binomio, es decir, entre gobierno y empresarios.

Por lo pronto, agregó que ya cuentan con el documento de factibilidad por parte de la autoridad federal, que confirma que es viable; se tiene la aceptación del predio; se está trabajando en los proyectos ejecutivos y con el departamento de ingeniería.

De hecho, comentó que tendría una reunión con el secretario de Economía, Luis Olivares y “con la gente que está participando en esto”

De las características de ese aeródromo, en anteriores ocasiones se ha comentado que de inicio recibirá aviación general y posteriormente crecerá de acuerdo a la demanda que tenga el uso del mismo; el terreno lo puso a disposición de este proyecto la iniciativa privada y se ubica entre Parras y General Cepeda.

Además de que con el aeródromo se buscaría fortalecer el turismo, la ruta del vino, la seguridad y el desarrollo económico, por ello, está alianza entre gobierno e iniciativa privada.

EN DICIEMBRE DEFINEN FACTIBILIDAD DE SALTILLO-MVA-PN

Por otra parte, sobre el proyecto del vuelo Saltillo-Monclova-Piedras Negras con Aerus, Pérez Benavides indicó que en diciembre se tendrá un dato más exacto sobre la posibilidad de este vuelo, por lo pronto, agregó que están trabajando sobre la propuesta, revisando lo que es la demanda y la factibilidad.

Asimismo están analizando la disponibilidad de equipos por parte de la propia aeronave y el horario que tiene disponible, pero también otra ruta que se está viendo con ellos es la de Acuña para que tenga conectividad.

En otros temas, respectó a que los bloqueos carreteros de la semana pasada aumentaron el transporte de carga en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, Pérez Benavides respondió que el servicio se ha comportado normal y hasta ahorita no se tiene un efecto de esa naturaleza.

Finalmente comentó que en estos días, el gobernador, Manolo Jiménez, dará a conocer su plan de desarrollo aeroportuario.