Mantienen intereses asiáticos por la región sur de Coahuila

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    Mantienen intereses asiáticos por la región sur de Coahuila
    Se informó que en específico hay proyectos de empresas japonesas y chinas interesadas en invertir en la región sureste. ESPECIAL

Se estima que arribarán empresas de diferentes giros, de las cuales una podría generar más de mil empleos

Empresas asiáticas mantienen el interés por la región sureste de
Coahuila, así lo dio a conocer al presidente de la División de Construcción del Grupo Amistad, Jesús María Ramón Aguirre, quien agregó que son en particular empresas chinas y japonesas.

Agregó que vienen empresas chinas de diferentes ramos, entre ellas de equipos de aire acondicionado y también de partes para la industria agrícola; son dos empresas las que vienen de ese país a la Región Sureste, por lo que se tendrá una serie de naves industriales para que se instalen.

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Aunque descartó dar a conocer el nombre de las empresas, una de ellas estará generando más de mil empleos, además agregó que viene una empresa japonesa, aunque este caso será en otro parque industrial ubicado en el área de Derramadero.

Por otra parte, de su más reciente parque industrial ubicado en Saltillo, por la carretera a Torreón, comentó que ahí tienen una nave especulativa de 20 mil metros cuadrados y de ella están muy cerca de alquilar 10 mil metros cuadrados a unos jóvenes, por ello, cuando ya esto sea más cercano, entonces ya podrán dar alguna noticia.

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