Contrato con Aeropuertos Mexicanos será de máximo 20 años

Dinero
/ 14 noviembre 2025
    Contrato con Aeropuertos Mexicanos será de máximo 20 años
    El compromiso de invertir en los siguientes años para desarrollo de plataformas y todos los servicios e infraestructura necesaria para que aeropuerto pueda crecer aceleradamente. FOTO: REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

La inversión que se aplicara se estaría aplicando durante la administración del gobernador, Manolo Jiménez Salinas

El contrato de prestación de servicios que se hizo con Aeropuertos Mexicanos contempla como máximo 20 años, aunque esto será de acuerdo a toda la inversión que ellos van a sembrar en el aeropuerto y que pasa a ser patrimonio del estado de Coahuila, señaló el director de Servicios Estatales Aeroportuarios, Oscar Pérez Benavides.

Luego de que se anunciara la inversión de 600 millones de pesos para el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, Pérez Benavides comentó que las obras se iniciarán el año que entra.

E PUEDE INTERESAR: Dejar el refresco es más difícil de lo que crees: la razón científica y emocional detrás del antojo que no puedes controlar

“Vamos a empezar con lo que es las salas de abordaje, con bandas de equipaje más amplias, más rápidas y modernas, con equipo de tecnología, para que desde los mostradores y pasar los filtros de seguridad sea más eficiente de lo que tenemos en este momento y acondicionamiento de crecimiento del edificio actual, ampliaciones, adecuaciones y con todo eso vamos a empezar”, dijo.

En el caso del estacionamiento comercial que cuenta con 210 cajones y sobre el cobro que se tendrá en el mismo, comentó que será hasta el próximo año cuando se sientan con ellos para trabajar sobre este tema, pero dejó claro que se iniciará a muy bajo costo y los ingresos que se obtendrán se invertirán en la terminal aérea.

Finalmente recordó que el gobierno se queda con la venta del combustible, la aviación general y de carga, así como con todo lo que tiene que ver con el sistema operativo del aeropuerto.

Temas


Economía
inversiones
aeropuertos

Localizaciones


Coahuila

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
true

Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?