Coparmex Coahuila Sureste firma convenio con INE para promover el voto

Coparmex Coahuila Sureste y el Instituto Nacional Electoral (INE), suscribieron un convenio de colaboración que tiene como objetivo fortalecer la cultura cívica y promover una mayor participación ciudadana en los procesos democráticos.

El acuerdo fue suscrito por representantes de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila y por directivos de Coparmex Coahuila Sureste, con la participación del Comité de Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana del organismo empresarial.

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Este convenio establece las bases de coordinación para impulsar acciones que fomentan la educación cívica, así como la promoción del registro, actualización y renovación de la credencial para votar, además de incentivar la participación activa de la ciudadanía en los procesos democráticos.

Durante el evento, se destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y sociedad civil organizada para fortalecer la vida democrática del país, generar confianza en las instituciones y promover una ciudadanía informada y participativa.