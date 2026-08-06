Correos de México buscará mejorar servicios de paquetería para ser más competitivo

La directora del Servicio Postal Mexicano de Correos de México, Violeta Abreu González señaló que están buscando volver a tener en materia de reparto los porcentajes que se tenían antes, actualmente dentro del panorama nacional indicó que están en ese octavo lugar entre las empresas que realizan el reparto de paquetería.

Correos de México se ubica en el octavo lugar nacional en el reparto de paquetería, ante ello, estarán estableciendo una serie de estrategias para escalar lugares en esa posición; mientras que el envió de cartas y postales presentó en lo que va de la actual administración un decremento del 30%.

Arriba están las empresas privadas que tienen inversiones tecnológicas muy fuertes, aunque depende del estado el número de paquetes, asimismo en los envíos internacionales, para Estados Unidos se envían 45 mil paquetes mensuales.

Buscarán reposicionar los lugares y para subir posiciones, entre las acciones que deberán implementar el equipamiento. Asimismo comentó que son más económicos que las empresas privadas que dan el servicio de paquetería, por ejemplo, en el servicio ordinario una caja de zapatos de punta a punta del país tiene un costo de 40 pesos cuando en una privada llega a 200, 300 ó más, mientras que el otro servicio que da correos que incluye una guía es de 70 pesos y aún así está muy por debajo de los precios de los privados.

Por lo pronto, comentó que del servicio que les genera mayor ingreso, añadió que un 30% proviene del que dan al Gobierno Federal (Infonavit, Pensionissste, Secretaría del Bienestar, etc), un 30% corresponde a la iniciativa privada y el resto corresponde a los timbres y la filatelia.

En el caso de las cartas y postales, comentó que este año se presentó un decremento del 30%, asimismo los destinos turísticos es donde más se están enviando.

Ante ello, se tiene presencia de correos en las instalaciones del Tren Maya y en el centro de reparto ya se reciben postales que vienen de Quintana Roo; asimismo para seguir fomentando el envío de cartas y postales, en diciembre se tiene el Palacio de los Deseos, en el que participan familias y niños para escribir cartas con lo que desean, el año pasado fueron 45 mil los participantes.

Asimismo sobre un incremento salarial que se negocia para los trabajadores, comentó que es una política nacional y se trabaja con la Secretaría de Hacienda para realizar las peticiones, asimismo añadió que es la presidenta, Claudia Sheinbaum quien está dando instrucciones a cada uno de los organismos, pero ya se están realizando las gestiones.

Finalmente comentó que en el país cuentan con 1,500 oficinas con 12 mil trabajadores (10 mil de base y dos mil de confianza), asimismo las oficinas de Saltillo se encuentran entre aquellas del país entre las que se estarán realizando mejoras.