Inversión fija de México registra segunda alza consecutiva en mayo
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Después de un alza de un incremento importante en abril de 2026, la inversión fija bruta baja pero se mantiene en una tasa de crecimiento, precisó Inegi
La inversión fija bruta (IFB) de México creció 2.4% después de crecer 4.1% en abril, marcando una alza consecutiva en el cuarto y quinto mes de 2026, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, en el quinto mes de 2026, la inversión total bajó 0.41% en relación al mes de abril, impactada por el decremento en la construcción de 2.40%, el cual ocurrió a la par de un alza en maquinaria y equipo de 1.53%.
Al interior de maquinaria y equipo, la de origen foráneo disminuyó 0.47% mensual y la nacional aumentó 4.52%.
En el sector construcción, la IFB residencial se marcó de rojo en mayo, al caer 7.88%, y la no residencial creció 3.34%.
Desde una comparación a tasa anual, durante mayo la Formación Bruta de Capital Fijo total se aceleró 2.42% frente a 5.2% en abril pasado.
La IFB en maquinaria y equipo aumentó 2.50% anual de la mano del avance de 8.94% en el componente importado, compensando la reducción de 7.72% en la parte nacional.
Para el caso de la inversión en construcción, el registro de mayo fue un incremento de 2.04% desde 8.89% en abril, lo que deja ver una fuerte moderación en su ritmo de crecimiento por la baja en el rubro residencial de 5.44%.
“El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo proporciona información mensual y permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo”, precisó Inegi.