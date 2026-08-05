Inversión fija de México registra segunda alza consecutiva en mayo

La inversión fija bruta (IFB) de México creció 2.4% después de crecer 4.1% en abril, marcando una alza consecutiva en el cuarto y quinto mes de 2026, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, en el quinto mes de 2026, la inversión total bajó 0.41% en relación al mes de abril, impactada por el decremento en la construcción de 2.40%, el cual ocurrió a la par de un alza en maquinaria y equipo de 1.53%.

Al interior de maquinaria y equipo, la de origen foráneo disminuyó 0.47% mensual y la nacional aumentó 4.52%. En el sector construcción, la IFB residencial se marcó de rojo en mayo, al caer 7.88%, y la no residencial creció 3.34%. Desde una comparación a tasa anual, durante mayo la Formación Bruta de Capital Fijo total se aceleró 2.42% frente a 5.2% en abril pasado. La IFB en maquinaria y equipo aumentó 2.50% anual de la mano del avance de 8.94% en el componente importado, compensando la reducción de 7.72% en la parte nacional.

Para el caso de la inversión en construcción, el registro de mayo fue un incremento de 2.04% desde 8.89% en abril, lo que deja ver una fuerte moderación en su ritmo de crecimiento por la baja en el rubro residencial de 5.44%. “El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo proporciona información mensual y permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo”, precisó Inegi.

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