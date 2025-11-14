Crece demanda de créditos en Fonacot por el programa Buen Fin en Coahuila

Por el Buen Fin, el Fonacot reportó un crecimiento de 19% en la demanda de créditos, actualmente atienden hasta 260 a 270 turnos diarios, cuando anteriormente eran 180 a 200 turnos.

El director estatal del Fonacot, Héctor Martínez Valdés recordó que desde el 3 de noviembre y hasta este viernes 14, aplicaron un horario extendido por el Buen Fin de 8am a 7pm de lunes a viernes y los sábados de 8am a 4pm.

Dijo que la extensión de horarios permitió atender también a los trabajadores que llegan sin cita al Fonacot, mientras que el ticket promedio de los trabajadores es de los 34 mil pesos en promedio, asimismo el plazo promedio es de 18 a 24 meses y la tasa de interés va del 18 al 23%, asimismo en el caso de las mujeres tienen una tasa preferencial.

Finalmente comentó que noviembre debido al Buen Fin existe una mayor colocación de crédito, aunque también hay demanda en diciembre, mayo y por el regreso a clases, entre otros.

ADELANTARON EMPRESAS AGUINALDO

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez indicó que un 20 a 30% de los 500 socios adelantaron un 50% del aguinaldo, mientras que el resto lo estarán entregando antes del 15 de diciembre.

Agregó que no se suman al tren de ofertas de productos con logotipo porque eso es más tema de Canaco, Canirac y negocios que venden directo al consumidor, mientras que en el caso de Canacintra son más ventas de empresa a empresa y mediante contratos.

Por lo pronto, comentó que la cámara también se sumó a adelantar una parte del aguinaldo para dar ese apoyo a los trabajadores.