Crece hasta un 12% demanda de créditos en Fonacot en Saltillo

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    Crece hasta un 12% demanda de créditos en Fonacot en Saltillo
    Informó que es en estos meses que se reflejan los incrementos, mientras que en octubre baja un poco y en noviembre repunta debido al Buen Fin. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Ante el próximo regreso a clases y periodo vacacional, los trabajadores han solicitado más apoyos económicos

Un incremento de 10 a 12% en la demanda de créditos presenta está temporada el Fonacot, impulsado por el regreso a clases y la temporada vacacional, por lo que las oficinas de Saltillo están llegando más de 200 personas diarias.

El director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés, indicó que en junio atendían entre 180 a 170 personas diarias en promedio, sin embargo, desde principios de este mes se incrementó poco a poco la afluencia de trabajadores que llegan a las oficinas.

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En Saltillo están atendiendo a más de 200 personas diarias (esperan llegar a 6 mil mensuales), en las oficinas de Monclova entre 100 a 120 (1,700 mensuales), Ciudad Acuña y Piedras Negras son 50 diarias (1,200 mensuales) y Sabinas 25 a 30 diarias (900 mensuales).

El ticket promedio que se solicita es de 32,900 pesos cuando el año pasado era de 31,500 pesos, asimismo dijo que no se tiene mucho incremento debido a que el trabajador no se lleva sus plazos máximos, ni agota su total capacidad de crédito porque satisfacen sus necesidades primordiales.

En el caso del plazo promedio que les están solicitando para los créditos, es de 18 meses, mientras que relegan un poco el plazo de 24 y 30 meses porque implica mayor capacidad de crédito y más tiempo para estarlo pagando.

El director director estatal de Fonacot indicó que durante julio y agosto esperan atender un buen volumen de trabajadores.

Agregó que a la fecha llevan 7,352 créditos colocados, por lo que en 22 días del mes, llevan un 85% de cumplimiento en la meta, asimismo comentó que siguen atendiendo a trabajadores sin cita, sin embargo, se les programa para días con más holgura como son martes, miércoles y jueves.

“El requisito es que lleguen temprano porque como nosotros tenemos citados los vamos intercalando entre gente y gente a manera de no dejar a nadie afuera”, aseguró.

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