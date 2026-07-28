Crece hasta un 12.7% flujo operativo de Femsa

MONTERREY .-La minorista y embotelladora mexicana Femsa informó este martes que su flujo operativo del segundo trimestre se incrementó un 12.7% hasta los 33 mil 340 millones de pesos.

Los ingresos totales de Femsa, que controla la embotelladora Coca-Cola Femsa (KOF) y opera la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, sumaron 231 mil 002 millones de pesos en el periodo, un 9.3% más que los reportados entre abril y junio de 2025.

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Excluyendo la consolidación de Oxxo Brasil y un efecto cambiario negativo neto, los ingresos crecieron 10.1% en términos comparables.

En el trimestre de abril a junio de 2026, la ganancia neta de Femsa aumentó un 64.9% interanual, a 9 mil 221 millones de pesos.

En tanto que la inversión en activo fijo ascendió a 8 mil 872 millones de pesos, mostrando una disminución de 3.6% en comparación con el segundo trimestre de 2025, reflejando principalmente menor Capex en Coca-Cola Femsa, impulsado por un enfoque más selectivo hacia la asignación de capital, junto con disminuciones en Salud y Europa, consistente con un enfoque disciplinado hacia las inversiones en todo el portafolio.

“Esto fue parcialmente compensado por un incremento en Capex en Oxxo México, reflejando el ritmo continuo de aperturas de tiendas, y en Américas y Movilidad, relacionado con inversiones de expansión de tiendas en la región”, agregó el reporte.

“Durante el segundo trimestre, logramos resultados sólidos, reflejando un desempeño alentador en Oxxo México y el impulso sostenido en muchas de nuestras operaciones de retail, mientras que Coca-Cola Femsa navegó un entorno todavía desafiante causado por una débil demanda de consumo y por los aumentos a los impuestos especiales en México, lo cual fue más que compensado por sólidos desempeños en Sudamérica”, comentó José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de Femsa.

El directivo destacó el trimestre de Oxxo México, que logró un crecimiento de 11.8% y 12.3% en ingresos y utilidad, respectivamente, un regreso al crecimiento positivo en el tráfico de clientes, después de varios trimestres de disminución.

“Si bien la Copa del Mundo aportó una contribución positiva durante el trimestre, consideramos que hubo un impulso adicional resultante de una mejor ejecución en todo el país, de iniciativas comerciales enfocadas en categorías clave para aumentar el tráfico, y de la estrategia centrada en el consumidor que comenzamos a implementar durante la segunda mitad del año pasado, poniendo al cliente al centro de todo lo que hacemos.

“Más allá de Oxxo México, seguimos entusiasmados con el impulso de nuestras plataformas de mayor crecimiento, con Bara alcanzando récord en apertura de tiendas nuevas, y nuestras operaciones de Oxxo en Colombia y Brasil avanzando de forma constante hacia niveles de rentabilidad por unidad que nos permita acelerar la expansión con confianza”, agregó.