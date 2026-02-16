Crecen desarrollos industriales con uso mixto en México: AMPI

Dinero
/ 16 febrero 2026
    Jenny Rivas destacó que México sigue avanzando al ser un punto estratégico para la relocalización de nuevas inversiones. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

El objetivo de estos proyectos es también ofrecer a los trabajadores espacios para que cuenten con una vivienda

Desarrollos industriales con uso mixto habitacional y comercial son los nuevos proyectos que se están creando en México, pues albergan no solo el tema industrial, sino que genera una comunidad en donde se brindan todas las necesidades a los trabajadores, incluso de vivienda, dijo Jenny Althair Rivas Padilla.

La presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) dijo que es un nuevo esquema que se hace en el centro del país, asimismo dijo que es un nuevo mercado que le da accesibilidad y vialidad a todos los trabajadores, además de que puede funcionar muy bien para todos los trabajadores.

Por otra parte, sobre los retos que enfrenta el sector inmobiliario, comentó que saben que vienen de años donde ha estado cambiando la dinámica económica del país y en esto también ha tenido injerencia el tema global.

En la parte industrial, señaló que estuvo muy fuerte de la demanda, pero luego vino el tema de los aranceles y bajó la inversión.

Indicó que aunque no ha seguido avanzando con el ritmo tan acelerado que se quiere, sigue el atractivo por ser un punto estratégico por la ubicación geográfica y el tema del nearshoring.

Por lo que respecta a la vivienda, comentó que hay que trabajar para que los mexicanos puedan tener viviendas más accesibles con mayores garantías.

“Nosotros desde nuestra trinchera generemos la confianza para que ellos tengan la confianza de poder adquirir un patrimonio”.

Asimismo sobre el incremento en el costo de la vivienda, comentó que de acuerdo al último reporte del INEGI y de la Sociedad Hipotecaria Federal, la vivienda nueva se ha apreciado un 10% y la usada en 8.2%.

Ante ello, indicó que el reto es el tema del precio y la accesibilidad, donde se tiene que abonar y coadyubar con la autoridad, además dijo que desde el Gobierno Federal se tienen los programas de vivienda social.

De carpas y carperas