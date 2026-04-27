Crecen exportaciones a niveles récord pero del sector automotriz a la baja (por tercera vez) en México

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Dinero
/ 27 abril 2026
    Crecen exportaciones a niveles récord pero del sector automotriz a la baja (por tercera vez) en México
    La Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM) es un programa estadístico que realizan el SAT, Secretaría de Economía (SE), Banxico y el Inegi. VANGUARDIA

El saldo de la balanza comercial en los primeros tres de 2026 creció 275.9% con respecto al mismo periodo de 2025; exportaciones automotrices caen 3.4% y 8.8% a tasa acumulada

El saldo de la balanza comercial de México creció 275.9% entre enero y marzo de 2026 con respecto a los mismos meses de 2025, sin embargo, las exportaciones del sector automotriz hacia Estados Unidos registraron su tercera caída en 2026, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones acumuladas en los primeros tres meses de 2026 obtuvieron un valor de 175 mil 586 millones de dólares (mdd), creciendo 17.9% con respecto al mismo periodo de 2025; las importaciones acumuladas en el periodo citado registraron un valor de 176 mil 597 mdd, creciendo 18.4%.

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A pesar de que el saldo de la balanza comercial de enero a marzo fue negativo (-1, 011.8 mdd), esto representó un crecimiento de 275.9% con respecto al saldo comercial de los primeros tres meses de 2025.

CAEN EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ POR TERCERA OCASIÓN

Las ventas hacia Estados Unidos (EU) del sector automotriz en territorio mexicano registraron una tercera caída y esta vez de 3.4% en términos anuales en marzo de 2026, así como una caída acumulada (enero-marzo) de 8.8% en 2026 con respecto al principal socio comercial de México.

Las exportaciones de México hacia EU representaron en marzo de 2026 el 83.36% —reportando un crecimiento de 28.2% a tasa anual— del total de ventas hacia el exterior por parte de la economía mexicana; solamente del sector automotriz las exportaciones de México hacia EU representaron el 20.31%.

En lo que va de 2026, las exportaciones de autopartes y autos de México hacia EU de enero representaron el 18.95% y en febrero, 19.96%.

Cabe resaltar que las caídas anuales de las exportaciones automotrices han sido cada vez menos profundas: en enero fue de -16.7%, en febrero -8.7% y ahora en marzo fue de -3.4%.

LAS EXPORTACIONES EN MARZO A TASA ANUAL CRECIERON

Por un lado, las exportaciones totales de México hacia el exterior crecieron en términos anuales 27.7% con respecto al mismo mes de 2025, alcanzando un valor de 70 mil 727 millones de dólares; por el otro lado, las importaciones totales crecieron anualmente 24.3% en el periodo citado, registrando un valor de 64 mil 795 millones de dólares.

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Restando las importaciones a las exportaciones da como resultado el Saldo de la balanza comercial de marzo de 2026 que resultó en 5 mil 932 millones de dólares, creciendo 80.3% con respecto a marzo de 2025.

“Las mayores alzas se observaron en las exportaciones de productos de la minerometalurgia (61.8 %), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (17.8 %), de alimentos, bebidas y tabaco (14.4 %) y de productos automotrices (2.0 %)”, precisó Inegi.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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