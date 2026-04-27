México elimina 66% de aranceles a listado de 544 insumos; en su mayoría industriales

Entre los productos liberados predominan insumos industriales, principalmente de los sectores acerero, textil y químico. Las mercancías que permanecen sujetas a aranceles ahora enfrentan una tasa máxima del 35 por ciento. El Gobierno federal señaló que la medida busca salvaguardar el equilibrio del mercado, fortalecer la industria nacional y brindar certidumbre a sectores vulnerables ante distorsiones en el comercio internacional.

De una lista de 544 productos sujetos a aranceles de hasta el 50 por ciento, 359 (equivalentes al 66 por ciento) quedaron exentos de impuestos a la importación, informó la Secretaría de Economía (SE) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

No obstante, especialistas advirtieron que los aranceles podrían no cumplir su objetivo y continuar elevando los costos de producción. Gregorio Canales, director de North America Investment Solutions, explicó que la medida puede incentivar la importación de bienes terminados, al resultar más baratos que los producidos en México. Agregó que la oferta nacional de materias primas es insuficiente en varios sectores, particularmente en insumos químicos, resinas y papel para prensa.

Detalló que algunas empresas podrán acceder a aranceles preferenciales de hasta el 5 por ciento o incluso a exenciones mediante los Programas de Promoción Sectorial (Prosec), siempre que cumplan con los requisitos de inscripción y acreditación.

“La selección de productos afecta cadenas de valor. Si se grava la materia prima para fabricar pañales, pero no el producto terminado, se encarece la producción nacional frente a la importación”, ejemplificó.

A diferencia del decreto previo de abril de 2024, la nueva disposición no establece una vigencia, por lo que los aranceles aplicables a 185 fracciones arancelarias carecen de caducidad. Asimismo, un decreto complementario publicado en diciembre de 2024 (que imponía aranceles del 35 por ciento a 138 fracciones de confección y del 15 por ciento a productos textiles) perdió vigencia. El nuevo decreto, que modifica ambas disposiciones, mantiene aranceles en algunos productos como sombreros, mezclilla y otros tejidos.