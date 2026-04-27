Sube 14% inversión extranjera en Cetes ante crisis en Medio Oriente

Datos del Banco de México (Banxico) muestran que el saldo total de valores gubernamentales en manos de residentes en el extranjero pasó de 1.7 billones de pesos al cierre de 2025 a 1.8 billones al corte de la primera quincena de abril de este año, un incremento del 3.5 por ciento.

La mayor aversión al riesgo por el conflicto en Medio Oriente y la expectativa de que habrá menores tasas de interés a futuro han impulsado el apetito de los inversionistas por los bonos gubernamentales en México.

En los Cetes, la tenencia en manos de residentes en el extranjero tuvo un incremento de casi 14 por ciento, pues el flujo aumentó de 187 mil 068 millones de pesos a 212 mil 898 millones de pesos hasta el 15 de abril de 2026.

Los últimos datos disponibles de Banxico muestran que la tenencia de Bondes F por residentes en el extranjero aumentó de 304 millones a 486 millones de pesos, un alza del 59 por ciento en el periodo. En los Bondes G, el saldo de la tenencia en residentes en el extranjero aumentó de 34 a 36 millones de pesos.

En el periodo mencionado, la tenencia de bonos por residentes en el extranjero pasó de 1.4 a 1.5 billones de pesos (un incremento del 1.5 por ciento), mientras que en los Bonos MS el crecimiento fue del 12 por ciento, con un flujo de 19 mil 114 millones de pesos. Los bonos gubernamentales son instrumentos de deuda que el Gobierno mexicano emite para financiar parte de sus operaciones.

Cuando se registra una mayor tenencia de bonos gubernamentales, puede ser positivo porque representa una mayor entrada de capitales con los que el Gobierno puede financiarse fácilmente, explicó la directora de Análisis Económico en Banco Base, Gabriela Siller.

“Cuando aumenta la aversión al riesgo, los inversionistas buscan activos que consideran seguros. Los instrumentos de los gobiernos son considerados más seguros que, por ejemplo, las acciones; pero cuando hay mucho miedo, dejan eso y se van a otro lado también. Si existe la expectativa de que el Banco de México seguirá recortando la tasa de interés, el bono se hace más atractivo porque quien tiene ahorita un Bono M en la mano cuenta con cierto nivel de tasa y, cuando Banxico recorte, ese bono seguirá pagando una tasa alta; creo que por eso lo están demandando más”, comentó Siller.

En su Reporte Mensual de Banca y Sistema Financiero, analistas de BBVA México indicaron que la mayor volatilidad derivada del conflicto en Irán generó un incremento en la aversión al riesgo que, a su vez, se reflejó en un alza considerable de las tasas de interés nominales en el mercado local.

La volatilidad observada de 30 días para el rendimiento del Mbono con vencimiento a 10 años se situó en un promedio de 17.9 por ciento durante marzo, un alza de casi 8 puntos porcentuales respecto al promedio de febrero. Con ello, indicaron, el rendimiento de este instrumento varió en un intervalo de entre 8.79 y 9.45 por ciento.