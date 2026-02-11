Crecen industrias manufactureras en diciembre de 2025; sector automotriz disminuyó 2.2%

Dinero
11 febrero 2026
    Crecen industrias manufactureras en diciembre de 2025; sector automotriz disminuyó 2.2%
    El Indicador Mensual de la Actividad Industrial se calcula con las mediciones del PIB y otras encuestas de Inegi sobre la Industria Manufacturera, Empresas Constructoras y Empleo. VANGUARDIA

La generación y gestión de energía y las actividades de construcción crecieron 3.9 y 6.8 por ciento, respectivamente en términos anuales, según el IMAI de Inegi

La actividad industrial en México creció un 1.5 por ciento en diciembre de 2025 con respecto al año anterior, en consecuencia por avances anuales en la generación de energía y la construcción; sin embargo, el sector automotriz varió un -2.2 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

El dato anual positivo se explicó por un crecimiento de 6.8 por ciento en las empresas de construcción y de 3.9 por ciento en “Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía”, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del IMAI. La minería mostró un crecimiento anual de 0.5 por ciento en diciembre de 2025, mientras que las industrias manufactureras crecieron un 0.1 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Bajó más de un 50% producción total anual de vehículos pesados en enero a nivel nacional

Sin embargo, el IMAI la “Fabricación de equipo de transporte”, disminuyó -2.2 por ciento en términos anuales y, comparando los 12 meses de 2024 con el mismo periodo en 2025, el decrecimiento cerró en -5.6 por ciento.

Asimismo, las variaciones más pronunciadas fueron en la construcción de obras de ingeniería civil, la Industria de la madera, la fabricación de prendas de vestir decrecieron -22.5, -7.2 y -6.6 por ciento entre 2024 y 2025; los servicios relacionados con la minería también decayeron -24.7 por ciento.

Por el contrario, la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón y “Otras industrias manufactureras”, presentaron los crecimientos más amplios con 12.4 y 20.7 por ciento en el periodo citado.

El cálculo del IMAI es con base a las cifras registradas por Inegi del Producto Interno Bruto anual y trimestral, aunado a la información recabada por la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

