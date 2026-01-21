Creció 30% demanda de citas y créditos en Fonacot, en Coahuila
En la primera quincena de enero, Saltillo registró entre 100 y 200 citas diarias y 113 créditos otorgados.
Durante la segunda quincena de enero, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) registró un incremento del 30 por ciento en la demanda de citas y créditos, un comportamiento que se atribuye tanto al reinicio de actividades laborales como al impacto económico de la llamada “cuesta de enero”.
El director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés, explicó que el arranque del año fue moderado, ya que muchos trabajadores aún se encontraban de vacaciones; sin embargo, esta situación comenzó a normalizarse a partir de la segunda mitad del mes.
Detalló que, durante la primera quincena de enero, en Saltillo se atendían diariamente entre 100 y 200 citas, con un promedio de 113 créditos otorgados. A partir de la segunda quincena, estas cifras aumentaron a alrededor de 350 citas diarias y cerca de 200 créditos concedidos.
“Nuestro crédito está fundamentado para beneficiar al trabajador y apoyarlo con cualquier necesidad que tenga económica, entonces muchas personas empiezan con el reinició de actividades o por la cuesta enero y es cuando inician la petición de sus créditos para solventar esas necesidades”, aseguró.
Añadió que el monto promedio del crédito se mantiene en aproximadamente 35 mil pesos.
CREDITOS PROTEGIDOS CON SEGURO DE DESEMPLEO
En cuanto a la reciente disminución de empleos en Coahuila, indicó que hasta el momento no se ha reflejado un impacto directo en el organismo, ya que los descuentos correspondientes a diciembre y enero se verán reflejados hasta febrero. No obstante, destacó que los créditos cuentan con un seguro de desempleo que cubre el pago de las mensualidades hasta por seis meses para los trabajadores que pierdan su empleo.
“Los despidos de enero que están ahorita en popa, los vamos a visualizar para la primera quincena de febrero, es cuando podemos visualizar cuánto nos ha afectado el porcentaje de bajas y en cuestión del trabajador tiene el soporte de que su crédito está protegido por este seguro”, aseguró.
Finalmente, subrayó que Fonacot mantiene una recuperación del 93 por ciento, lo que refleja la solidez del programa de financiamiento.