Cuatro financieras tecnológicas de México entre el Top 500 de principales del mundo

En la categoría de neobancos se identificaron a las marcas Klar y Fondeadora; Stori apareció en financiamiento alternativo y Belvo en fintech empresarial. Aunque esta última fue fundada en España, México representa su primer mercado de operaciones y desde el país ha impulsado su expansión como proveedor de infraestructura para pagos, así como de intercambio de información financiera entre empresas.

Las financieras mexicanas Klar, Fondeadora, Stori y Belvo fueron reconocidas en la lista de las 500 principales tecnológicas financieras del mundo elaborado por CNBC y Statista, ubicando a México como el segundo país de América Latina con mayor presencia en la selección.

México sumó cuatro tecnológicas financieras en el listado, mientras que Brasil encabezó la región con 10 compañías —representando el primer y segundo lugar del listado para LATAM. Otras financieras latinoamericanas reconocidas en este listado fueron Mercado Pago, de Argentina, en el segmento de pagos; Ualá, de Argentina, categoría neobancos, y dLocal, de Uruguay, en el apartado de pagos.

El listado es producto de un análisis que CNBC y Statista realizó sobre más de 3 mil 500 tecnológicas financieras de todo el mundo distribuidas en ocho segmentos: pagos, neobancos, financiamiento alternativo, tecnología para gestión patrimonial, activos digitales, fintech empresarial, insurtech y regtech.

LAS FINANCIERAS TECNOLÓGICAS AL ALZA

El informe de McKinsey “La próxima era de las fintech”, observó que el sector generó ingresos por 650 mil millones de dólares durante el 2025, un incremento anual de 21%. Esto resaltó en comparación al crecimiento del 6% anual de la industria global de servicios financieros valuada en alrededor de 15 billones de dólares.

El estudio identificó que durante el 2025 hubo 31 ofertas públicas iniciales (OPI) relevantes de empresas fintech. Asimismo, las tecnológicas financieras que cotizan en bolsa alcanzan una capitalización de mercado de aproximadamente 850 mil millones de dólares.