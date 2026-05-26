Dejará 21K Coahuila 2026 una derrama económica de 30 mdp en Saltillo

Una derrama económica de 30 millones de pesos es la que se contempla se genere en la ciudad con la 21K Coahuila 2026 que se realizará este domingo 31 de mayo; recursos que vienen tanto de visitantes foráneos como locales.

El director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos, dijo que la 21K se realiza este fin de semana y por lo regular, los participantes empiezan a llegar desde el viernes y sábado, mientras que la gran fiesta es el domingo por la mañana.

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El evento cuenta con una participación de 6 mil a 7 mil corredores y de ellos estimó que hasta un 40% serán foráneos, principalmente de la Región Noreste del país, por lo que se espera que se generen entre 1,500 a 1,800 cuartos el fin de semana de hospedaje y nada más en ocupación hotelera la derrama económica debe rondar los 2.5 a 3 millones de pesos.

“Sin embargo, todo el evento en sí, con toda la logística, toda la derrama que genera, tanto la gente local, regional y foránea, debe generar arriba de los 30 millones de pesos”, dijo.

Entre los participantes foráneos, se esperan del interior del estado, pero también de la zona conurbada de Monterrey, así como de Tamaulipas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Querétaro y de la Ciudad de México, entre otros.

“Este medio maratón tiene entre sus características el desgaste que conlleve por la altura de la misma ciudad, por sus pendientes y por su clima, creo que es como un referente para ellos, sobre todo corredores profesionales el venir y calarse en este medio maratón”, indicó.

Finalmente comentó que en la Región Sureste los eventos deportivos generan el 7 a 9% del hospedaje en los hoteles, recordó que recientemente se realizó la Copa Felinos, la Copa Potros y también se realizó un evento del Tec de Saltillo está semana y ahora la 21K, entre otros.